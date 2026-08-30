Après trois mois d'attente, les collectionneurs et lecteurs avertis peuvent se replonger dans l'histoire mythique de Berserk avec le tome 6 de l'édition Prestige désormais disponible. Trouvez-le sans problème avec notre guide d'achat.

Un nouveau tome de Berserk est toujours un événement. Cette fois, ça l'est surtout pour les collectionneuses et collectionneurs que c'est le cas. Depuis mercredi dernier, ils peuvent se procurer le volume 6 de l'édition Prestige, un collector indispensables pour les plus grands fans. Découvrez avec nous ce qui vous attend ainsi que les offres chez les grands revendeurs.

L'édition Prestige de Berserk de retour avec le tome 6

Le manga Berserk est de retour en librairie depuis le 26 août dernier. Trois mois après la sortie du dernier, le volume 6 en édition Prestige est désormais disponible. Regroupant les tomes classiques 11 et 12 en un seul ouvrage, c'est un objet de collection de 480 pages qui n'attend plus que vous.

Cette édition est d'ailleurs prisée à plus d'un titre par les amateurs du manga de feu Kentarō Miura. Et pour cause, il propose une traduction revue et augmentée du texte original, que nous devons à Anne-Sophie Thévenon. En plus de cela, l'édition Prestige, y compris pour le tome 6, comprend des pages en couleurs inédites provenant directement d'archives non publiées jusqu'alors. En somme, le nouveau volume se présente ainsi :

480 pages

Grand format pour 1,4 kg

Couverture cartonnée, jaspage pourpre

Signet intégré

Prix standard de 24,90 €

Où acheter le tome 6 en édition prestige ?

La sortie du tome 6 de Berserk en édition Prestige est un petit peu spéciale, on doit le rappeler. En effet, il s'agit du dernier ouvrage de la collection à paraître avant l'augmentation des tarifs en novembre prochain. C'est donc le moment de vous faire plaisir sans payer le prix fort pour ce collector :

Amazon à 24,90 €

Cultura à 24,90 €

Fnac à 24,90 € (ou -5 % avec Fnac+ avec retrait en magasin)

Leclerc à 24,90 € (ou -5 % avec retrait en magasin)

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