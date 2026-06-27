Avis aux fans de Berserk ! Ce collector aussi sublime que monstrueux est toujours en stock. Et même s'il coûte un bras, il vaut vraiment le coup d'œil.

Il est indéniable que Berserk a laissé son empreinte sur le monde du manga et au-delà. Malgré la disparition de son auteur, Kentaro Miura, l'œuvre continue son chemin et les fans répondent à l'appel. Alors, quand un collector de prestige est enfin disponible, difficile d'y résister. Cela dit, cette pièce luxueuse produite en édition limitée a un coût non négligeable. Allez-vous craquer tant qu'il est temps ?

Une pièce collector monumental pour les plus grands fans de Berserk

Il y a 9 mois, les fans de Berserk découvrait la nouvelle création de Prime 1 Studio pour leur licence de cœur. Le fabricant japonais a présenté officiellement la statuette de Guts dans son armure de Berseker. Inspirée de son combat légendaire contre Grunbeld dans les tomes 26 et 27 du manga, c'est une pièce qui fera à coup sûr effet dans une collection.

Toujours aussi soucieuse du détail, l'équipe de Prime 1 Studio a reproduit le personnage et son armure avec un soin particulier. Tout a été pensé avec finesse pour donner corps à un moment iconique de Berserk. De plus, la statuette s'accompagne de plusieurs têtes interchangeables, sans compter les éclairage LED pour les yeux du héros. Guts peut d'ailleurs prendre différentes positions. Mais le plus impressionnant de ce set, c'est évidemment la titanesque Dragonslayer, l'épée mythique du manga.

La statuette Guts Berseker Armor est en outre une pièce vraiment imposante avec ses 94 cm de hauteur et son poids de 20,6 kg. C'est clairement l'un des collector les plus ambitieux de la licence. Et le prix va avec. Produite en édition limitée à 300 exemplaires, il vous en coûtera 1 399,99 $ pour le set complet avec des accessoires bonus. Une version standard éditée en 100 exemplaires, est également proposée à 1 199,99 $. Dans un cas comme dans l'autre, il faudra ajouter les frais de port. La livraison, quant à elle, est estimée entre le mois de décembre 2026 et mars 2027.