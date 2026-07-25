Après près d'un an d’attente, le chapitre 384 est enfin paru dans le magazine Young Animal, suivi des deux suivants. En France, Glénat ne ménage pas ses efforts pour occuper le public français en commercialisant diverses éditions de Berserk, dont des collectors particulièrement qualitatifs. Parmi eux, la collection Prestige, qui propose de redécouvrir les premiers chapitres du manga dans un format plus grand, plus lisible et qui en jette sur une bibliothèque. Mais comme pour Guts, le répit est toujours de courte durée pour les fans de l'œuvre. L’éditeur français a en effet annoncé une hausse de prix de la collection de 3€ dès le mois de novembre 2026.

Une augmentation de prix pour la collection Prestige de Berserk

Dès novembre 2026, date à laquelle le tome 7 de l’édition Prestige du manga sera commercialisé, l’ensemble des tomes de cette édition subira donc une hausse assez conséquente. Le prix des mangas passera de 24,90€ à 27,90€, soit une augmentation de de 3€ au total. Augmentation que Glénat justifie par des coûts de production toujours plus importants, rendant les tarifs actuellement appliqués intenables sur le long terme pour éviter d’en baisser la qualité. Si votre collection n’était pas encore complète, il est donc encore temps d’acheter les tomes de l’édition Prestige de Berserk manquants au meilleur prix, avant l’augmentation dans quelques mois.

Le tome 6, prévu pour le 26 août prochain peut donc être précommandé au tarif habituel. Le tome 7, prévu pour novembre, applique en revanche déjà les nouveaux tarifs. Voici un résumé des meilleures offres actuellement disponibles pour toutes les éditions de la collection Prestige de Berserk :

© Glénat.



© Glénat.

Où acheter le Tome 1 en édition Prestige au meilleur prix ?

Où acheter le Tome 2 de Berserk en édition Prestige au meilleur prix ?

Où acheter le Tome 3 en édition Prestige au meilleur prix ?

Où acheter le Tome 4 de Berserk en édition Prestige au meilleur prix ?

Où acheter le Tome 5 en édition Prestige au meilleur prix ?

Où précommander le Tome 6 en édition Prestige au meilleur prix ?

Où précommander le Tome 7 en édition Prestige au meilleur prix ?

Source : Glénat