Cela fait maintenant presque deux ans que Kentarō Miura a laissé une horde de fans en deuil. La disparition du créateur de Berserk le 20 mai 2021 avait provoqué un véritable séisme dans l’univers du manga. L’éditeur Hakusensha et le studio du défunt mangaka ont tout de même décidé de continuer l'œuvre afin de lui donner la fin que l’artiste avait imaginée et confiée à son ami d’enfance. Le tome 42 sera alors disponible en septembre prochain au Japon avec les chapitres conçus sans le regretté auteur. Et une édition très spéciale a été annoncée. Autant dire que les fans risquent de se ruer dessus. Dans le même temps, les lecteurs pourront enfin découvrir la suite du manga, le prochain chapitre tenant enfin une date de publication.

L’histoire de Berserk et les aventures de Guts continuent donc dans le magazine Young Animal. Pour autant, le dernier chapitre en date est déjà vieux de plusieurs mois et l’attente semble désormais interminable pour les lecteurs qui suivent assidûment la suite du manga. Leur patience sera très prochainement récompensée, puisque le chapitre 372 de Berserk sera publié ce vendredi 28 avril 2023 dans un double numéro 9-10 du magazine japonais. Le studio GAGA préparerait même une page en couleur pour cette publication. Si elle ne concerne que le Japon il sera évidemment possible de lire des traductions faites par les fans en ligne dans la foulée (scantrad) ou d’attendre la commercialisation du prochain tome en France.

Le tome 42 a en effet tout fraîchement été annoncé pour le 29 septembre 2023 au Japon. Il faudra patienter jusqu’à la publication par Glenat dans nos contrées, qui devrait survenir quelques mois plus tard. En revanche, les fans absolus de Berserk pourraient bien craquer pour la version japonaise. Une édition collector avec un buste de Guts a été dévoilée et elle peut désormais être pré-commandée via Amazon JP pour 76.37 €, ce qui inclut les frais de livraison et de douane. Si ce n’est pas déjà le cas, il sera nécessaire de créer un compte sur la branche japonaise du revendeur afin de mettre la main dessus. Il y a à ce stade peu de chances que Glenat propose une édition similaire chez nous. Mieux vaut donc ne pas passer à côté.