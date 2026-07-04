Attendu depuis un an par les fans français du manga, le collector du tome 43 de Berserk, qui leur est exclusif, est maintenant disponible. On fait le point sur les offres.

Après près d'un an d’attente, le chapitre 384 est enfin paru dans le magazine Young Animal. Mieux encore, la suite a rapidement été publiée, l’éditeur ayant promis un enchaînement serré de trois chapitres consécutifs. Le rendez-vous est ainsi fixé au 10 juillet pour les lecteurs japonais, date à laquelle ils pourront découvrir le chapitre 386 de Berserk. En France, Glénat poursuit de son côté ses efforts pour faire patienter le public français en leur proposant de quoi embellir leurs bibliothèques. L’un des collectors réservés aux fans français est d’ailleurs désormais disponible.

L'édition collector du tome 43 de Berserk disponible







Il aura fallu attendre également un an avant que les lecteurs français ne puissent ajouter le tome 43 à leur collection. Après deux reports successifs, Glénat a finalement commercialisé ce nouveau volume ce 1er juillet. Ce dernier est ainsi disponible en deux versions : la plus classique, et surtout son édition collector, au contenu intéressant pour son prix. Elle comprend en effet une reproduction du shikishi que Kentarō Miura avait personnellement dédicacé à l’éditeur, ainsi qu’un coffret conçu pour se transformer en présentoir afin de mieux mettre en valeur cette illustration de Guts.

Le tout est précieusement gardé et protégé par un étui cartonné. Pour 19,90€, Glénat propose une édition collector du tome 43 de Berserk qui fera son petit effet sur les étagères des collectionneurs français. Les stocks faisaient du yo-yo depuis son annonce, mais maintenant qu'elle est disponible les revendeurs majeurs ont tous été réapprovisionnés. Voici les meilleures offres disponibles :

Où acheter le collector du tome 43 de Berserk au meilleur prix ?

Contenu de l'édition collector du tome 43