Le manga Berserk a une très bonne nouvelle pour ses fans français et francophones. 2025 va être une année de redécouverte pour eux, on est déjà curieux de voir à quoi ça ressemblera.

Quand on parle de shonen, on pense tout de suite à des légendes comme Dragon Ball ou One Piece. Mais, en termes de seinen, un titre se démarque incontestablement. Berserk, par sa noirceur, sa maturité et son esthétique unique, est un monument du manga. Qui plus est, malgré la disparition de son auteur, Kentarō Miura, l'œuvre parvient à perdurer grâce au travail de Kōji Mori et l'approbation des fans. D'ailleurs, les francophones devraient apprécier une excellente nouvelle de la part de l'éditeur !

Les fans vont pouvoir redécouvrir Berserk

Si Berserk n'a pas vraiment réussi à s'en sortir en matière d'anime, la popularité du manga est toujours aussi grande. Dès lors, les éditeurs gâtent les fans avec des éditions et des rééditions spéciales. Nous l'avons encore vu dernièrement avec la sortie d'un magnifique coffret collector pour le tome 42.

Cette semaine, c'est une autre annonce qui va faire la joie de nombreux fans français et francophones. De fait, l'éditeur Glénat a détaillé une partie de son line-up de 2025. Au côté du retour de Dr. Stone et de nouvelles séries comme Sahashi et les Créatures Fantastiques ou encore Tatari, Berserk s'offre une place de choix.

De fait, l'œuvre de Miura va avoir droit à une réédition dans un nouveau format. L'an prochain, vous pourrez ainsi la retrouver sous forme de doubles tomes dans l'« édition prestige ». Les détails sur le format et le contenu n'ont pas encore été dévoilés. On peut évidemment s'attendre à des pages spéciales en plus des planches du manga.

Cependant, certains attendaient plutôt une édition « deluxe », similaire à celle connue outre-Atlantique par exemple. En grand format avec sa couverture toute de similicuir vêtue, elle a en effet son charme. Mais, qui sait ? Cette nouvelle édition proposée par Glénat pourrait s'en rapprocher. Il faudra attendre encore un peu pour plus de précisions. Dans l'immédiat, nous savons seulement que les deux premiers tomes sortiront en juin 2025.