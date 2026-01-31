Être fan de Berserk, c’est avant tout faire preuve de patience. Depuis la disparition soudaine du regretté Kentarō Miura il y a bientôt cinq ans, ses assistants tentent, sous l’égide de son meilleur ami, le seul à qui il avait confié la fin de l’œuvre, de mener à terme le manga d’une vie. Un processus long, parfois très long, marqué par des pauses étirées entre les chapitres afin de préserver le niveau de qualité que la communauté est en droit d’attendre. Pour faire patienter les lecteurs de Berserk, les ayants droit multiplient les produits dérivés et proposent parfois des collaborations inattendues, comme celle avec Diablo 4 l’an dernier. En France, Glénat continue de choyer les fans en commercialisant régulièrement des éditions collectors. Et alors que le tome 43 se fait attendre depuis longtemps, une nouvelle édition collector vient justement d’être annoncée.

Le collector du tome 43 de Berserk en précommande

Cela fait désormais plus d’un an que la communauté française attend la parution du tome 43. Après un report discret, Glénat a finalement arrêté une date de sortie, fixée au 20 mai 2026. Et comme souvent avec l’éditeur français, une édition collector est prévue pour venir orner les étagères des fans les plus assidus. Si son contenu reste encore inconnu, on peut raisonnablement s’attendre à une édition dans la continuité de celle du tome 42 de Berserk. Pour rappel, cette dernière proposait un coffret collector particulièrement joli et soigné, accompagné d’un jeu de tarot illustré aux couleurs du manga. Au Japon, l’éditeur a de son côté frappé plus fort en incluant une figurine, mais à un tarif nettement supérieur.

En France, le prix annoncé de 19,90€ laisse présager une proposition radicalement différente, mais il faudra encore patienter pour connaître le contenu de l’édition collector du tome 43 de Berserk. Les précommandes sont toutefois déjà ouvertes et, au vu de la rapidité avec laquelle le collector du tome 42 s’était écoulé, il est vivement conseillé de réserver son exemplaire sans tarder. Mieux vaut prévenir que guérir, donc voici l’ensemble des offres actuellement disponibles pour l’édition collector du tome 43 de Berserk.