Les éditeurs aiment capitaliser sur les licences qui se vendent bien en multipliant les collectors et autres éditions limitées pour refaire sortir le chéquier des fans les plus fervents. Berserk n’échappe pas à la règle.

Cela fera bientôt cinq ans que Kentarō Miura a laissé derrière lui une communauté de fans endeuillée. Le manga Berserk poursuit sporadiquement sa parution au Japon. Le chapitre 384 prend son temps à sortir, mais la tâche est délicate pour les équipes du regretté manga, qui doivent désormais assurer son héritage. Le tout est supervisé scrupuleusement par Kouji Mori, ami d’enfance du dessinateur et seule personne à qui il avait confié la fin. La communauté prend donc son mal en patience, mais Glénat continue de bichonner les lecteurs français avec un nouveau collector, fidèle aux précédents.

Un nouvel ouvrage pour les fans de Berserk

Le tome 43 de Berserk se fait attendre, mais ce 20 mai 2026 devrait être la bonne. Glenat commercialisera d’ici là le quatrième tome de sa nouvelle réédition de Berserk, aussi belle que des collectors. Ces éditions prestigieuses revisitent ainsi les premiers tomes du manga dans un grand format qui lui sied parfaitement, une traduction retravaillée et des pages couleur inédites, jusqu’alors confinées dans les archives de l’éditeur du manga. De très beaux ouvrages en somme, qui en imposent clairement sur les étagères des fans de Berserk. La collection s'agrandira donc le 18 février 2026 avec le quatrième tome de l’édition Prestige de Berserk, dont les stocks tiennent étonnamment encore. Petit conseil cependant : ne tardez pas trop, les stocks de ces éditions collector ont tendance à rapidement fondre.

Voici toutes les offres où le tome 4 de l'édition prestige est disponible :

Fiche technique

Editeur : Glénat manga

: Glénat manga Broché : 464 pages / couverture rigide

: 464 pages / couverture rigide Format : 18,80 x 26,40cm

: 18,80 x 26,40cm Contenu : Les tomes 7+8 Tranche des pages rouge Traduction améliorée Pages couleur totalement inédites

:

Source : Glénat