Un nouveau contenu The Last of Us s'annonce mais il ne s'agit pas d'un jeu vidéo. Le produit n'en reste pas moins 100% officiel et validé par ses créateurs.

En plus d'être adapté en série TV, The Last of Us va avoir l'honneur d'avoir le droit à une adaptation en jeu de plateau. Qui aurait pu le croire ? C'est en tout cas validé par Naughty Dog et voici les premières informations à son sujet.

The Last of US comme jamais vu auparavant

Le jeu de plateau The Last of US est réalisé en partenariat avec Themeborne que l'on connait pour être notamment derrière Escape the Dark Castle. La boite pour l'adaptation du jeu vidéo reprend d'ailleurs le fameux code couleur en noir et blanc comme vous pouvez le voir dans l'unique image ci-dessous :

Pour l'occasion, une campagne Kickstarter sera en route le 8 novembre prochain et nous pourrons en savoir plus à ce moment là sur le fonctionnement avec pourquoi pas de nouveaux visuels.

Pour en savoir plus sur cette fascinante interprétation de l'aventure de Joel et Ellie, attendez avec impatience la campagne Kickstarter de TLOU : Escape the Dark , qui sera mise en ligne le 8 novembre et offrira aux fans non seulement un regard plus approfondi sur le jeu, mais aussi la chance de mettre la main sur une édition collector exclusive du jeu. Nous espérons que vous y jetterez un coup d'œil et que vous serez aussi enthousiaste que nous à propos de ce que l'équipe de Themeborne vous réserve.

Les jeux de Themeborne sont connus pour inclure de très belles cartes illustrées en noir et blanc. L'objectif est bien souvent de surmonter des défis et résoudre des énigmes. Plus que quelques jours à patienter pour en voir plus.