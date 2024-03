Malgré le décès soudain de son auteur, le manga Berserk se rapproche doucement de sa fin. L'œuvre qui a inspiré Dark Souls et consorts continue sa parution sous la supervision de Kouji Mori, ami d’enfance du regretté mangaka et unique personne avec qui il avait partagé la fin. Alors que les lecteurs les plus assidus attendent impatiemment le chapitre 375, d’autres espèrent une annonce d’un tout autre genre, celle de l’anime Berserk The Black Swordsman.

Du nouveau pour l'anime Berserk

Il faut dire que contrairement à d’autres œuvres marquantes, Berserk a toujours eu une relation compliquée avec l’animation. Le manga a beau être légendaire et avoir laissé son empreinte sur de nombreuses productions, il n’a jamais eu le droit à une adaptation digne de ce nom. Il y a bien eu quelques films et une série qui n’aura jamais eu de fin, mais rien qu’il n’aille réellement plus loin que l’arc le plus emblématique du manga. Le studio Eclypse a décidé de prendre les choses en main avec Berserk The Black Swordsman, un anime non officiel qui fait languir les fans depuis la diffusion des premières images. Il faut dire qu’on est assez loin du résultat auquel on peut s’attendre d’un studio créé par des fans et pourtant, c’est à s’y méprendre, on dirait une production officielle. Pour continuer à faire grimper l’impatience, le studio a dévoilé un nouveau poster.

On y retrouve simplement Guts prêt au combat, mais ce petit visuel sert surtout à remontrer la patte graphique de cet anime Berserk. Elle s’inscrit clairement dans la veine des adaptations précédentes, mais avec une qualité visuelle digne de ce nom. Et pour redonner ses lettres de noblesse à cette œuvre légendaire, ce sont au total une centaine de passionnés à travers le monde qui travaillent actuellement dessus. Ils montreront le fruit de leur travail très prochainement au travers d'une première bande-annonce que l'on nous avait promise pour le début d'année. Au vu de la communication récente du studio, cela ne sera qu'une affaire de jours ou au plus tard de semaines. Une certitude, ce nouvel anime Berserk met déjà tout le monde d'accord avec seulement quelques images ici et là. Reste à voir si la tendance sera toujours aussi positive avec la première bande-annonce.

Second poster de l'anime Berserk The Black Swordsman © Studio Eclypse

Adapter ce qui ne l'a jamais été

Berserk The Black Swordsman ne manque pas d'ambition, mais le studio osera-t-il aller plus loin que l’Âge d’or ? L’arc le plus emblématique et le plus choquant de l'œuvre a déjà eu le droit à plusieurs adaptations, sans que le reste du manga ne soit transposé sur petit comme grand écran. Ce que la communauté souhaite par-dessus tout, c’est un anime qui aille plus loin. Pour l’heure, le studio Eclypse s’attardera surtout sur L’arc du Guerrier Noir, le tout premier du manga, s’étendant du chapitre 1 à 8, mais ce ne serait que le début.

L’année dernière, ce groupe de passionnés expliquait vouloir à terme adapter tout ce qui n’a jamais été montré à l’écran jusqu’à aujourd’hui, afin de faire découvrir l'œuvre sous un nouveau jour aux néophytes comme aux fans de la première heure. Si vous souhaitez soutenir leur entreprise, on vous invite à aller lâcher quelques euros sur leur page Patreon.