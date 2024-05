Le Chevalier noir est sur tous les fronts ! Les annonces autour de Batman ne s'arrêtent plus en ce moment, confirmant — s'il le fallait encore — la popularité du héros de DC. En parallèle du retour de la licence Batman Arkham, le justicier croule sous les projets, que ce soit sous sur papier ou sur nos écrans. Mais le film The Batman 2 n'est pas le seul long-métrage qui devra retenir notre attention ! Eh oui, un autre long-métrage est dans les cartons et ça devrait faire plaisir aux plus fervents des fans.

Batman ressort le katana

C'est une nouvelle qui va faire sensation : DC et Warner Bros. officialisent la production d'une suite à l'excellent film Batman Ninja. Intitulé Batman Ninja vs. Yakuza League, ce sequel sera mené par l'équipe du studio Kamikaze Douga, qui signait déjà le premier volet en 2018. On retrouvera ainsi le réalisateur Junpei Mizusaki, bien connu des otakus. Outre le précédent opus, il est en autre remarqué pour son travail sur l'opening de JoJo's Bizarre Adventure.

Cette suite s'annonce vraiment dans la continuité du premier volet. Le comédien Kouichi Yamadera rempilera pour doubler le Chevalier Noir. Mais, surtout, l'esthétique sombre et ciselée nous replongera dans la culture japonaises. Mêlant samouraïs et ninjas, la formule promet de séduire un public déjà conquis. Takashi Okazaki, célèbre aussi pour Afro Samurai, sera de nouveau en charge du character design. Le scénario, quant à lui, est confié à Kazuki Nakashima. La musique, enfin, se fera entendre sous la direction de Yugo Kanno.

Tout comme le premier Batman Ninja nous transportait dans un Japon féodal pour des affrontements dantesques contre le terrible Lord Joker, cette suite promet déjà des rencontres et combats de haute volée ! Plus de détails sur l'intrigue et les ennemis devraient bientôt nous parvenir. De fait, ce Yakuza League se présentera plus concrètement lors du prochain Anime Expo de 2024.