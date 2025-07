Et si Batman n’était jamais né à Gotham, mais dans les terres sacrées de l’Amérique précolombienne ? C’est le pari audacieux de Warner Bros. Animation avec Aztec Batman: Clash of Empires, un nouveau film d’animation présenté en avant-première lors du Comic-Con de San Diego 2025. Un projet unique, qui mêle la légende du Chevalier Noir à l’univers fascinant de la civilisation aztèque.

Une version inédite de Batman

Dans cette réinvention complète du mythe, on suit Yohualli Coatl, un jeune garçon dont le père est tué par les conquistadors espagnols. Déterminé à se venger, il fuit vers Tenochtitlán pour prévenir le roi Moctezuma et le grand prêtre Yoka. Sur place, il découvre le temple du dieu chauve-souris Tzinacan. C’est là qu’il va s’entraîner, créer ses propres armes, et devenir ce que les Espagnols redouteront bientôt : un justicier masqué. L’univers est riche, intense, et visuellement très marqué par la culture du XVIe siècle. On y croise aussi des figures comme Jaguar Woman et Forest Ivy, des personnages inspirés aussi bien de la mythologie locale que de l’univers DC.

Le film sortira en exclusivité digitale aux États-Unis le 19 septembre, puis en Blu-ray, DVD et 4K Ultra HD dès le 23 septembre. Il sera disponible en deux versions : en anglais (Aztec Batman: Clash of Empires) et en espagnol (Batman Azteca: Choque De Imperios).

Côté casting, on retrouve Jay Hernandez (Suicide Squad) et Raymond Cruz (Breaking Bad) pour la version anglaise. En espagnol, ce sont Horacio García Rojas, Omar Chaparro et Álvaro Morte (La Casa de Papel) qui prêteront leur voix. Le film est réalisé par Juan Meza-Léon, avec un scénario de Ernie Altbacker.

Une approche artistique et culturelle forte

Le film Batman dure 89 minutes et est classé R, notamment pour ses scènes violentes et sanglantes. On est donc loin du dessin animé pour enfants. Ici, Batman devient un symbole de révolte, forgé dans un monde en pleine tourmente. L’équipe a voulu offrir bien plus qu’un simple "Batman dans un autre décor" : c’est une vraie plongée dans l’histoire, avec un profond respect des références culturelles.

Avec ce projet original, Warner Bros. tente quelque chose de différent. Et ça fonctionne. Aztec Batman: Clash of Empires semble bousculer les codes, tout en respectant l’essence même du personnage. Plus qu’un film d’animation, c’est une relecture profonde, visuelle et engagée du mythe Batman. À découvrir dès le 19 septembre en digital, puis le 23 en version physique.

