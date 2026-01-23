En 87 ans d’existence, Batman a eu droit à de nombreuses aventures sous différents formats. Comics, dessins animés, films, jeux vidéo, il n’y a absolument aucun média qui ait résisté à la présence du Chevalier Noir. Et forcément, au milieu de tous ces projets, il y en a certains qui ont davantage marqué le public que d’autres. C’est notamment le cas de Batman Beyond (ou « Batman, la relève » en VF), un dessin animé en trois saisons diffusé de 1999 à 2001. Un dessin animé qui, visiblement, a bien failli renaître sous la forme d’un long métrage.

DC Studios aurait annulé un film Batman dont rêvent les fans

En effet, à en croire de nouvelles informations partagées par The Hollywood Reporter, il apparaît qu’un film Batman Beyond a été envisagé à un moment donné par DC Studios et Warner Bros, qui avaient même confié l’écriture du script à la scénariste britannique Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash). Malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas précisées par le média, le projet n’a finalement jamais vu le jour, quand bien même le fruit de son travail aurait été « salué au sein du studio ».

Une bien triste nouvelle, donc, qui risque de faire bien des déçus chez les fans du Chevalier Noir, particulièrement nombreux à porter Batman Beyond dans leur cœur. Ce n’est toutefois que partie remise pour la scénariste, qui aura au moins réussi à faire ses preuves auprès de DC Studios grâce à ce projet avorté. Résultat : celle-ci se trouve désormais en charge de l’écriture de The Brave and the Bold, le nouveau film de DC Studios qui mettra en scène Batman et Robin et qui sera réalisé par Andy Muschietti (The Flash, Ça).

© The WB

Pour l’heure, on ignore toutefois à quel stade le projet se trouve exactement. Toujours selon les informations de The Hollywood Reporter, Hodson pourrait avoir rejoint l’équipe à l’automne 2025, et débuté l’écriture du film il y a plusieurs mois. Des sources évoquent néanmoins le fait que les aventures de Batman et Robin pourraient se faire attendre « encore un certain temps », le studio jouant la carte de la prudence dans son développement. Heureusement, les fans du Chevalier Noir devraient tout de même pouvoir retrouver Batman au cinéma dès 2027 avec la suite de The Batman.

Source : The Hollywood Reporter