Batman n'est pas près de prendre sa retraite du cinéma et fait partie des futurs plans de DC Studios. Et un projet démentiel pourrait voir le jour dans les prochaines années.

Batman est un super-héros qui ne pourra jamais se reposer. D'une part parce qu'il faut bien quelqu'un pour veiller sur Gotham, et d'autre part, les gens sont beaucoup trop attachés au personnage culte de DC. Alors Le Chevalier Noir revient sans cesse et à Hollywood, plusieurs acteurs l'ont déjà incarné. Le dernier, Robert Pattinson, devrait d'ailleurs se rendre dans quelques semaines à Londres pour tourner The Batman 2. Le réalisateur Matt Reeves a déjà d'autres idées pour son poulain, mais ce n'est pas le seul. Deux personnes sont en train de faire des pieds et des mains pour s'emparer du justicier.

Vers un film Batman Beyond qui s'inspire de Spider-Man ?

Pour l'heure, deux films Batman sont en développement. Celui de Matt Reeves et l'adaptation de The Brave and the Bold. C'est déjà bien, mais selon l'artiste Yuhki Demers, il y a encore des choses à faire. Mais qui est cet homme ? Il est l'un des responsables des meilleurs longs-métrages d'animation de ces dernières années : Spider-Man Into the Spider-Verse et Spider-Verse Across the Spider-Verse. Un CV qui en jette et c'est justement avec celui-ci qu'il a participé à un pitch Patrick Harpin (Moonrise Kingdom) chez Warner Pictures.

Le projet ? Un film d'animation Batman Beyond qui a l'air dans la droite lignée des productions du Spider-Verse, si l'on en croit les concept arts mis en ligne par Demers (visible ci-dessous). « Il y a cinq mois de cela, Patrick Harpin et moi-même sommes allés voir Warner et DC pour proposer un film d'animation Batman Beyond. Avant même la présentation, ils nous ont averti « qu'il n'y avait absolument aucune chance que ça se fasse », bien qu'ils aient été séduits par notre enthousiasme. Puis nous leur avons dressé les grandes lignes du projet, et le « jamais » s'est transformé en « peut-être » finalement ».

Alors, un film d'animation Batman Beyond à la sauce Spider-Man Across the Spider-Verse, ça va se faire ? Si les deux hommes arrivent à discuter avec James Gunn, qui supervise désormais les projets DC de Warner, peut-être... « Le pitch a circulé à différents niveaux de la société, en espérant qu'il arrive jusqu'à James Gunn. Mais en attendant, voici un avant-goût ». Publier des images, somptueuses, pour mieux se faire entendre avec l'appui des internautes ? Ca semble être la technique retenue. À voir si elle portera ou non ses fruits. Mais les clichés sont superbes et donnent envie.

Crédits : Yukhi Demers.

Crédits : Yuhki Demers via X.