Qu'est-ce qui se passe chez Disney ? D'habitude ultra protecteur avec ses franchises, la firme de Mickey n'hésite maintenant plus à les transposer dans un univers plus adulte. Le prochain sur la liste ? Bambi !

Bambi va lui aussi devenir un film d'horreur

Une nouvelle mode se dessine au sein de Disney et elle consiste à produire des films d'horreur avec des personnages pourtant inoffensifs à la base. Pour preuve, deux longs-métrages sont déjà en production : Winnie the Pooh Blood and Honey et Peter Pan Neverland Nightmare. Et ça va continuer...

Dans une conversation avec Dread Central, le réalisateur Scott Jeffrey (The Bad Nun, Don't speak...) a annoncé le film d'horreur Bambi : The Reckoning. Une relecture bien plus sombre dans laquelle le jeune faon va pouvoir se venger du chasseur qui a tué sa maman.

Le film sera une relecture incroyablement sombre de l'histoire de 1928 que nous connaissons et aimons tous. S'inspirant du design utilisé dans le film The Ritual de Netflix, Bambi sera une vicieuse machine à tuer qui rôde dans la nature. Préparez-vous à voir un Bambi enragé !

En résumé, le jeune faon va s'en prendre au chasseur responsable de ce meurtre, voire massacrer d'autres chasseurs qui s'approcheraient trop près de lui.

Rhys Frake-Waterfield est aussi sur le projet en qualité de producteur, qui est déjà sur les films d'horreur Winnie l'ourson et Peter Pan.