Les fans de Baki vous en prendre plein les yeux. Un nouveau spin-off du manga de Keisuke Itagaki va avoir droit à son anime, l'annonce vient de tomber.

Ce n'est pas vraiment le spin-off auquel on s'attendait, mais c'est une belle surprise pour les fans de Baki. L'anime va avoir droit à une énième déclinaison. Cette fois, TMS Entertainment s'attaque au personnage de Retsu Kaioh dans un format isekai. Eh oui, le maître de kenpo se retrouve propulsé dans un autre monde qui n'a rien avoir avec celui qu'il connaissait. On vous donne tous les détails.

Baki Gain Retsu Kaioh, l'isekai surprise

De son titre original Baki Gaiden: Retsu Kaioh wa Isekai Tensei Shitemo Ikkō ni Kamawan, le nouvel anime tiré du shōnen de Keisuke Itagaki va en surprendre plus d'un. En effet, si vous n'avez jamais lu le manga, vous ne vous attendez clairement pas à ce que vous réserve le spin-off annoncé sur le personnage de Retsu Kaioh.

Sans rentrer trop dans les détails pour éviter les spoils, sachez que Baki Gaiden Retsu Kaioh se déroule après les événements de Baki-Dou. Le maître des arts martiaux adoré des fans se retrouve propulsé dans un univers d'heroic fantasy. On est complètement dans l'esprit de l'isekai pur, avec un monde de magie où le style de notre héros du moment détone complètement. Mais cela ne va évidemment pas l'arrêter quand il s'agit de se battre.

Le ton comic et décalé de ce nouveau Baki Gaiden en fait déjà un incontournable pour les fans. « Évidemment que je vais regarder »1 peut-on lire sur la toile, quand d'autres s'étonnent de ce « concept de fou »2. Cependant, il faudra encore patienter pour voir le résultat à l'écran. Pour le moment, TMS Entertainment a simplement dévoile un teaser à partir des planches du manga. Mais aucune date de sortie n'est encore précisée. On peut toutefois espérer le retrouver en France sur Netflix, diffuseur attitré de la saga chez nous, quand la production sera terminée.