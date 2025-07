La Comic Con de San Diego bat actuellement son plein. L’événement sera, cette année encore, le théâtre de nombreuses annonces en tout genre. Comics, animation, films, séries : tout l’univers geek y est représenté. Pour les Américains présents sur place, c’est l’occasion de rencontrer leurs créateurs préférés et d’assister à des panels variés en compagnie d’acteurs, de cinéastes, d’auteurs, etc. Pour le reste du monde, ce sont surtout les dernières informations sur nos geekeries préférées que l’on attend de pied ferme. Et s’il y a une communauté qui était pleine d’espoir pour cette SDCC c’est bien celle d’Avatar Legends.

La série Avatar Seven Heavens dévoile sa première image

Cela fait en effet maintenant dix ans que la série Avatar The Legend of Korra s’est conclue. Depuis, les fans attendent désespérément à la fois une nouvelle série mettant en scène les jeunes adultes que sont devenus Aang et ses amis. Ces dernières années, les créateurs ont publié toute une série de comics qui enrichissent l'univers et les histoires de nos personnages préférés, mais l'attente commence à se faire longue. Alors quand Nickelodeon et Avatar Studios ont annoncé un panel pour les 20 ans d’Avatar The Last Airbender à la Comic Con 2025, les attentes étaient grandes. Si le film, prévu pour octobre 2026, n’a toujours pas dévoilé d’images officielles, c’est la prochaine série Avatar Legends qui s’est dévoilée pour l’occasion.

Pour rappel, elle suivra la successeure de Korra qui découvrira son statut alors qu’un cataclysme a ravagé le monde. Autrefois, le titre d'avatar était prestigieux et synonyme d'espoir et de paix. Mais dans cet univers dangereux, cela fait de la petite Pavi la destructrice de l’humanité et non sa sauveuse. Chassée à la fois par les humains et les esprits, elle, sa jumelle perdue de vue et sa mentor Jae devront découvrir leurs origines mystérieuses et sauver ce qu’il reste de la civilisation avant qu’il ne soit trop tard. Avatar Seven Havens s’annonce comme un changement radical en termes d’ambiance pour la saga et on n’a hâte de le découvrir. La série est pour l’heure prévue pour 2027 et elle comprendra au total 26 épisodes répartis en deux saisons.