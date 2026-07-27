Débuté il y a plusieurs mois, le tournage de la série Assassin’s Creed se dévoile aujourd’hui à travers plusieurs vidéos volées sur les plateaux de Cinecittà à Rome.

L’actualité autour d’Assassin’s Creed est décidément très en forme en cette année 2026. Bien sûr, la récente sortie de Black Flag Resynced, qui rencontre déjà un grand succès auprès des joueurs avec 3.5 millions d’unités vendues, y est assurément pour beaucoup. Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Car en parallèle, Ubisoft et Netflix ont également mis un bon coup de fouet à leur projet d’adaptation de la franchise en série télévisée, dont le tournage a officiellement débuté en mars dernier. Et les premières images du plateau ont désormais leaké.

Des premières images volées pour la série Assassin’s Creed

C’est en effet une habitude pour beaucoup de projets du genre : avant même que les premières images officielles ne tombent, nous avons généralement droit à quelques images volées sur le plateau de tournage. Fallout, The Last of Us ou encore Tomb Raider y ont notamment eu droit, et c’est également le cas d’Assassin’s Creed, qui a fait l’objet de plusieurs vidéos postées sur TikTok. Au cœur de celles-ci : un aperçu des décors de la série Netflix, naturellement composés de vastes bâtiments romains dans un état relativement délabré.

D’ailleurs, si le logo d’Assassin’s Creed n’était pas visible sur certains éléments du décor, il aurait probablement été impossible de déterminer à quel projet renvoyaient les images en question. Car malheureusement, bien que celui-ci semble désormais bien progresser en coulisses, le fait est que les informations sur cette future adaptation se font encore extrêmement rares, tant du côté d’Ubisoft que de Netflix. Mais ce premier aperçu semble néanmoins déjà suffire à convaincre certains fans, en témoigne cet internaute affirmant que « ça a l’air plutôt pas mal » sur X.

Tout ce que l’on sait sur le projet à ce jour

Bien qu'aucune fenêtre de sortie n'ait été annoncée pour le moment, on sait que la série Assassin’s Creed sera dirigée par Roberto Patino et David Wiener en collaboration avec Ubisoft ; avec Johan Renck à la réalisation de certains épisodes. Côté casting, bien que l’identité des personnages qu’ils incarneront n’ait pas encore été révélée, l’on pourra notamment retrouver :

Toby Wallace (Euphoria)

Lola Petticrew (Say Nothing)

Laura Marcus (Bad Education)

Zachary Hart (Slow Horses)

Tanzyn Crawford (A Knight of the Seven Kingdoms)

Nabhaan Rizwan (KAOS)

Claes Bang (The Square)

Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi, Sandra Guldberg-Kampp, Youssef Kerkour, Mirren Mack et Louis McCartney ont également tous été annoncés pour des rôles récurrents par Netflix. Quant au synopsis de la série, il racontera une histoire originale se déroulant à Rome en 64 après J-C et s’intéressera à une guerre secrète que se mènent Assassins et Templiers.

Source : TikTok (via MP1st)