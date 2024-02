Pour ceux qui ont d'ores et déjà terminé Assassin’s Creed Mirage, il y aura bientôt du nouveau contenu à se mettre sous la dent ! En effet, un jeu de rôle Assassin’s Creed est sur le point d'arriver en France grâce à Arkhane Asylum Publishing, à qui l'on doit également les jeux de plateau de Fallout, Cyberpunk 2077 ou encore Avatar Légendes. Les précommandes sont possibles jusqu’à mars 2024 sur le site. Il s’adresse à tous les publics, pas besoin d’avoir fait des dizaines de campagnes de D&D pour apprécier cette nouvelle sortie. En plus de ça, il s’adapte à tous les budgets avec trois coffrets différents à 35€, 100€ et 160€ (prix spéciaux).

Un nouveau jeu Assassin's Creed surprenant

Le jeu de rôle Assassin’s Creed se veut super accessible. Dans l’offre à 35€, il y a le manuel de l’Animus, autrement dit tout ce qu’il faut pour commencer à jouer. Dans cet ouvrage, on retrouve les règles du jeu évidemment, mais aussi de riches explications sur lore et le cadre scénaristique dans lequel se déroule ce JdR. Chaque scénario peut être terminé en une seule session, plus besoin de prévoir plusieurs week-ends pour terminer une campagne. De plus, le Mach System, un ensemble de règles originales, permet de comprendre les ficelles très rapidement. Il repose sur 2 sets de 6 dés uniques à Assassin’s Creed. Que tout soit simplifié, cela n’empêche pas pour autant les joueurs d’avoir recours à leur imagination, c’est même largement encouragé, et ce, par une narration adaptée.

Dans ce nouveau jeu de rôle Assassin's Creed, les joueurs incarnent des Descendants, des héritiers des temps modernes d’anciens assassins membres de la Confrérie. Grâce à la technologie de l’Animus, les rôlistes pourront débloquer différents souvenirs de leurs ancêtres. De ce fait, ils pourront découvrir des pans d’histoire qu’ils pourront explorer ou non à leur guise. Ces arcs narratifs, découpés en segments historiques, permettent de se plonger dans différents thèmes et époques tout en construisant soi-même son épopée. Les Descendants ont tout de même un objectif global : gagner la guerre secrète contre les Templiers. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver le libre arbitre de l’humanité.

De quoi faire plaisir aux fans

Les formats un peu plus chers, le Maître Assassin à 100€( au lieu de 165€) et l’Assassin Légendaire à 160€ (au lieu de 245€), permettent aux fans d'Assassin's Creed de se faire vraiment plaisir. Dans le premier, on retrouve en plus un livre de campagne appelé “Façonner l’histoire”, pour des scénarios supplémentaires, mais aussi un recueil appelé “L’Héritage de la Confrérie” qui contient énormément d’informations biographiques sur différents protagonistes de la saga. Dans le second, on retrouve, en plus, tout un pack d’accessoires allant du set de dés, aux figurines en passant par l’étui collector !

Notez que plus le jeu est financé, plus vous obtiendrez des bonus. Le système de pallier permet de récupérer quelques goodies et autres cadeaux supplémentaires. A l'heure où nous écrivons ces lignes, 30 fiches de personnages en couleur seront offertes à tous les acheteurs.