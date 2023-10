L’eau, le feu, la terre, l’air. Un simple enchaînement de mots qui suffit à provoquer le grand frisson chez toute une génération. Ultra populaire aux États-Unis, la licence Avatar Le dernier Maître de l’Air n’est pas parvenue à rencontrer le même succès en France. La donne pourrait changer prochainement alors que la franchise s’apprête à connaître un second souffle. L’effet Netflix de la série live-action, qui sera diffusée en 2024, est palpable. Avatar Studio prévoit même une nouvelle série et un film dès 2025 alors que toute une communauté attend désespérément un nouveau projet animé depuis près de 10 ans. Et si vous faites partie des fans les plus fervents, on a une bonne nouvelle. L’un des plus gros projets de la licence de ces dernières années arrive enfin en France et entièrement traduit s'il-vous-plaît.

Avatar Légendes débarque en France

Avatar Légendes : le jeu de rôle officiel arrive officiellement en France. Un JDR qui a connu un succès démesuré aux États-Unis, amassant plus de 10 millions de dollars lors de sa campagne de financement participatif en faisant l'un des meilleurs projets participatifs sur le continent. Nous autres pauvres français n’avions que deux solutions : se ruer sur la version anglaise ou prier qu’une traduction arrive chez nous. C’est finalement Arkhane Asylum, à qui l’on doit les versions françaises des jeux de rôle papiers de Fallout, Cyberpunk RED ou encore The Witcher, qui a mis la main sur ce gros et beau morceau. L’éditeur ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme à l’idée de permettra à la communauté française de découvrir une nouvelle façon de profiter de l’univers si riche et travaillé d’Avatar.

Dans Avatar Légendes, les joueurs vont pouvoir explorer cinq ères différentes (Kyoshi, Roku, Guerre de Cent ans, Aang et Kora) en créant leurs propres personnages qui marcheront alors sur les traces des héros légendaires. Un nouveau regard sur l’univers donc, qui permet de découvrir et de créer une myriade de nouvelles histoires. le JDR permet ainsi de choisir parmi une quinzaine de livrets de personnage personnalisables, offrant des possibilités de jeu et d’interprétation infinies.

Et vu que le jeu de rôle a plus que jamais la côte et se démocratise, la campagne de précommandes devrait connaître un succès tout aussi retentissant chez nous. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Si vous n'êtes pas encore initié aux JDR pas de panique. Les ouvrages, disponibles dans une version collector de toute beauté, se suffisent à eux-mêmes pour en apprendre davantage sur l'Avatarverse, sur ce à quoi ressemblait la vie dans les 4 Nations aux différentes époques et bien plus encore. Parfait pour étoffer sa connaissance sur l'univers ou garnir sa collection.

Les différentes éditions en précommande

Vous pouvez réserver votre exemplaire d’Avatar Légendes : le jeu de rôle officiel dès ce 5 octobre à 17h00 et ce jusqu’au 26 octobre à 22h00 avec une livraison prévue d'ici l'été 2024. Plusieurs contreparties sont disponibles, avec une réduction par rapport au prix de leur commercialisation. Voici les différentes contreparties :