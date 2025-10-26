Un léger changement de plan se révèle pour l'un des collectors les plus attendus de la série Arcane de Netflix. Pour autant, les précommandes sont toujours ouvertes.

Pas de panique, vous l'aurez votre collector. Les fans d'Arcane vont bientôt pouvoir compléter leur collection avec un nouvel indispensable. Les premiers visuels donnent déjà très envie, ne serait-ce que par les illustrations choisie et le contenu. Toutefois, un revirement de situation va vous faire patienter encore un petit peu. Nous avons déjà la nouvelle date de sortie, ce qui prolonge dans la foulée la période de précommande.

Une nouvelle chance d'avoir votre collector d'Arcane

La saison 2 d'Arcane fêtera le premier anniversaire de sa diffusion le mois prochain. À cette occasion, le jeu League of Legends remet la série Netflix à l'honneur pour les fans. Mais ce n'est pas tout ce qui attend ces derniers. Un nouveau collector très prisé est en approche. Initialement prévu pour fin octobre, il est repoussé de quelques jours en magasin, ce qui coïncidera finalement d'autant mieux avec cette date symbolique pour l'adaptation du MOBA de Riot Games.

Vous pourrez bientôt retrouver la fin Arcane dans sa meilleure version imaginable. Le label All the Anime est actuellement en pleine production d'un steelbook Blu-ray 4K collector en édition limitée. Il regroupera les 9 épisodes de la saison 2 ainsi que des bonus sur la création de la série en quatre disque magnifiquement décorés. Le boîtier est enfin illustré des visages de Jinx et Ekko, un duo dont la relation occupe une place de choix dans cette partie, preuve en est le succès de la chanson “Ma Meilleure Ennemie” qui leur est dédiée.

© Riot Games, Inc.

Toutefois, All the Anime a dû annoncer une nouvelle qui attristera les plus pressés des fans. La production du steelbook collector a pris un peu de retard. Celles et ceux qui ont commandé sur le site du label auront bien la primeur d'une réception à la date initiale, le 29 octobre 2025. En revanche, les autres devront patienter jusqu'au 5 novembre prochain. Cela dit, cela vous donne une chance supplémentaire d'acquérir votre exemplaire en passant précommande maintenant :