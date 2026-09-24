Apple TV nous montre enfin les premières images de la saison 2 de sa série comique à succès Where's Wanda qui arrivera très prochainement sur la plateforme.

Apple TV vient de dévoiler un premier aperçu de la nouvelle saison de Where's Wanda, sa série de comédie noire qui a cartonné. Elle reviendra dès le mois d'octobre 2026 avec une nouvelle fournée d'épisodes, et les premières images donnent déjà le ton et ça promet.

Apple TV dévoile la saison 2 de Where's Wanda

Lancée en 2024, la série allemande Where's Wanda a rapidement trouvé son public sur Apple TV après seulement une petite saison de 8 épisodes. Son renouvellement a été quant à lui assuré dès février 2025 et la voilà qui nous annonce désormais sa date de sortie. La saison 2 de Where's Wanda arrivera donc le mercredi 21 octobre 2026 sur Apple TV. Elle sera constituée de 8 épisodes qui seront diffusés au rythme d'un par semaine, comme souvent.

Quand sortiront les épisodes de la saison 2 de Where's Wanda sur Apple TV ?

Épisode 1 : mercredi 21 octobre 2026

Ep 2 : mercredi 28 octobre 2026

Ep 3 : mercredi 4 novembre 2026

Épisode 4 : mercredi 11 novembre 2026

Ep 5 : mercredi 18 novembre 2026

Ep 6 : mercredi 25 novembre 2026

Épisode 7 : mercredi 2 décembre 2026

Final Ep 8 : mercredi 9 décembre 2026

Que raconte la saison 2 de Where's Wanda ?

Dans la saison 2 de Where's Wanda sur Apple TV, on suivra de nouveau la famille Klatt qui, après avoir retrouvé sa fille Wanda, devra tout faire pour ne pas la perdre une seconde fois alors que cette dernière est maintenant accusée de meurtre. Les parents vont alors se relancer dans une vaste enquête en mettant de nouveau le nez dans les petits secrets de leur quartier, ce qui risque une nouvelle fois de provoquer le chaos.

Le casting de la saison 2

Pour sa saison 2, la série Apple TV renoue avec la plupart de son casting. On retrouvera donc les rôles principaux avec Heike Makatsch (Carlotta) et Axel Stein (Dedo). Mais aussi Lea Drinda (Wanda), Leo Simon (Ole) ou encore Nikeata Thompson (la commissaire Michelle). De plus, cette nouvelle saison sera aussi l'occasion d'accueillir de nouvelles têtes comme Sam Riley, Alexandra Maria Lara ou encore Suzanne von Borsody. Apple TV n'a toutefois pas annoncer leurs rôles pour le moment. Where's Wanda est toujours chapeautée par Oliver Lansley. Ce dernier rempile en tant que créateur, scénariste et producteur exécutif pour cette saison 2.