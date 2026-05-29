Apple TV continue de s'offrir les services d'un acteur de renom. La plateforme de SVOD annonce une grande nouvelle pour une de ses séries les plus récentes.

L'abonnement Apple TV vous permet de profiter de tout un catalogue de séries et films que même les concurrents comme Netflix et Prime Video peuvent jalouser. On ne compte plus ses productions nommées ou récompensées dans de prestigieuses cérémonies. C'est pourquoi le public sera certainement ravi de retrouver cette série de 2024 qui avait su marquer le petit écran grâce à la performance d'une star du cinéma. Le trailer est là.

Cette série Apple TV fait monter la tension pour sa saison 2

Le polar moderne se réécrit sur Apple TV avec la série de Mark Protosevich, soit le scénariste de Je suis une légende ou encore Thor. Intitulée Sugar, elle engage un Colin Farrell très impliqué dans la peau du détective privé éponyme. L'acteur rempile pour une saison 2 qui promet de vous tenir à nouveau en haleine.

Toujours à la recherche de sa sœur, John Sugar va enquêter sur une affaire plus complexe qu'il ne le pensait. Comme souvent avec les séries Apple TV, le scénario se tend progressivement et prend en profondeur lorsque le détective découvrir qu'un complot se cache derrière son enquête le frère d'un boxeur. Poussé dans ses retranchements, dépassera-t-il les limites de la morale ?

Pour cette suite encore plus sombre, Sugar convie de nouvelles têtes aux côtés de Colin Farell. Le trailer nous laisse notamment apercevoir Laura Donelly (Outlander), Sasha Calle (The Exorcist), Raymond Lee (Here and Now) et, surtout, Tony Dalton (Dune, The Last of Us). Ce dernier enfilera d'ailleurs l'uniforme policier, au risque de compliquer l'enquête de John. Cependant, celui-ci semble aussi pouvoir compter sur des alliances des plus chaleureuses.

Sugar rouvrira l'enquête à partir du 19 juin 2026 sur Apple TV. La saison 2 comptera en tout 7 épisodes. Préparez-vous pour une diffusion hebdomadaire. Ainsi, vous retrouverez un épisode tous les vendredis jusqu'au grand final, le 7 août prochain.