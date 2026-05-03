Apple TV aime définitivement l'espace. On ne compte plus le nombre de séries de science-fiction qui ont cartonné sur la plateforme comme For All Mankind, ou encore Foundation. Fin mai, c'est une nouvelle série prometteuse qui ira droit dans les étoiles, dans un monde où la course à l'espace a pris une toute autre tournure.

Une nouvelle série arrive sur Apple TV, un futur carton ?

20 juillet 1969, l'homme a marché sur la lune pour la première fois. Neil Armstrong était américain, la plus grande puissance mondiale venait de gagner une course à l'espace qui a duré des années. C'est en tout cas ce qu'il s'est passé dans notre réalité, puisque dans celle de la nouvelle série d'Apple TV, Star City, ce sont les Russes qui ont raflé la mise et ont dominé l'espace les premiers. La série nous raconte en détaille les coulisses de cette mission périlleuse. On découvrira ainsi l'histoire des cosmonautes, et de tous les acteurs de cet événement mondial qui a littéralement réécrit l'Histoire. Derrière cette nouvelle série événement, on retrouve Ronald D. Moore, Matt Wolpert et Ben Nedivi, un trio habitué d'Apple TV à qui l'on doit For All Mankind justement. Autant dire qu'ils connaissent très bien leur sujet.

Au casting de Star City, on retrouve également de nombreux visages connus du petit écran comme Rhys Ifans (House of the Dragon), Anna Maxwell Martin (Ludwig), Agnes O'Casey (Lies We Tell) ou encore Alice Englert (Ratched, Sublimes Créatures). À n'en pas douter, Star City devrait rencontrer un certain succès auprès des fans du genre, d'autant que For All Mankind a d'ores et déjà annoncé sa fin. Apple TV a peut-être déjà trouvé son remplaçant avec StarCity qui fera son arrivée sur la plateforme dès le 29 mai 2026.

Bande-annonce de StarCity à venir sur la plateforme dès le 29 mai 2026.

Source : Apple TV