C'est un grand classique d'Apple TV qui revient dans les prochains mois après une très longue pause de plusieurs années. Les fans réclamaient ardemment le retour de cette série que l'on peut qualifier de culte à ce stade. La plateforme nous a enfin partagé une première vraie bande-annonce avec sa date de diffusion, c'est pour bientôt !

L'une des meilleures séries d'Apple TV est bientôt de retour

Alors que la Coupe du Monde de football se prépare, Ted Lasso chausse les crampons et s'apprête à revenir sur le terrain. Le plus célèbre des entraîneurs de foot sera de retour sur Apple TV dans les prochains mois avec une saison 4 hyper attendue. Après avoir mené l'équipe masculine de l'AFC Richmond à la victoire non sans mal, Ted va devoir affronter un nouveau challenge, celui de faire grimper une équipe féminine au sommet !

Avec son humour bien senti et ses personnages extrêmement attachants, interprétés par un casting de talent, les trois premières saisons de Ted Lasso ont cartonné. La série est l'une des plus appréciées d'Apple TV, mais elle avait malheureusement été interrompue en 2023. Il aura fallu attendre trois ans pour que le groupe se reforme enfin et si l'on en croit cette nouvelle bande-annonce, on est comme à la maison. La quasi-totalité des actrices et acteurs principaux reviennent.

Nous aurons une nouvelle fois le droit à un casting 5 étoiles pour cette saison 4 de Ted Lasso attendue dès le 5 août 2026 sur Apple TV. On retrouvera ainsi Jason Sudeikis qui rempile évidement dans la peau de Ted Lasso, l'incroyable Hannah Waddingham revient en tant que Rebecca, Brendan Hunt secondera Ted tandis que Juno Temple fera elle aussi son retour en tant que Keeley Jones sans oublier Brett Goldstein, l'indécrottable Roy Kent. De nouvelles têtes seront elles aussi présentes, notamment Tanya Reynolds connue pour son rôle de Lily dans Sex Education. Elle interprètera ici la coach féminine du groupe de Lasso et semble déjà avoir un caractère bien trempé. On pourra également noter Jude Mack que l'on a pu voir dans Prime Target, ou encore Faye Marsay aperçue dans Game of Thrones ou encore Glue.

Bande-annonce de la saison 4 de Ted Lasso à venir le 5 aout 2026 sur Apple TV

source : Apple TV