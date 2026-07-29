Apple TV a dévoilé son prochain film événement, créé en collaboration avec Matel, bien décidé à reconduire le succès phénoménal de Barbie en troquant les poupées par les petites voitures.

Apple TV a trouvé sa place dans le paysage du streaming grâce à des productions prestigieuses, comme Silo, The Studio ou encore Severance. La plateforme va cette fois s’enfoncer davantage dans le terrain du blockbuster en s’associant à Mattel et Skydance, pour adapter Matchbox, la célèbre marque de petites voitures née dans les années 50. Le studio a diffusé la première bande-annonce du film lors de la San Diego Comic Con 2026.

Matchbox, le film Apple TV à la croisée de Fast & Furious et Very Bad Trip

Le film a tout d’un concentré d’action survitaminé, perdu quelque part entre Fast & Furious et Very Bad Trip. Pour porter ce grand n’importe quoi assumé, Apple TV peut compter sur un visage déjà bien familier avec les grosses cylindrées, John Cena. Trois ans après Fast X, l’ancien catcheur repasse derrière le volant pour incarner Sean, un agent de la CIA dont la double vie vole en éclats le jour où il retrouve ses amis d’enfance. Drogués, enlevés, puis accusés du vol d’une tête nucléaire, la petite bande va vite se retrouver embarquée malgré elle dans une cavale internationale. Le film Apple TV pourra notamment compter sur un casting de haute volée composé de Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson, Teyonah Parris, Danai Gurira, Golshifteh Farahani, Corey Stoll et Bill Camp.

Quand sort Matchbox ?

Derrière la caméra de ce film Apple TV, qui a tout du buddy movie sous amphétamines, on retrouve Sam Hargrave, déjà aux commandes des deux Extraction. Les cascades improbables et les courses-poursuites effrénées, ça le connaît. Et la bande-annonce ne fait d’ailleurs pas dans la demi-mesure, avec toute la panoplie de carambolages et de grosses explosions pour parler aux amateurs de bolides. John Cena a même révélé avoir lui-même réalisé plusieurs cascades particulièrement exigeantes.

Matchbox prendra en tout cas la route le 9 octobre 2026, en exclusivité sur Apple TV+. L’engouement semble au rendez-vous, la bande-annonce ayant dépassé les 4 millions de vues en seulement 24h, en bien comme en mal. Le film devra avant tout convaincre les plus sceptiques, qui y voient déjà un blockbuster d’espionnage générique qui « a l'air stupide », plutôt qu’une véritable célébration des petites voitures qui ont bercé plusieurs générations. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir si Mattel parviendra à reconduire le succès de Barbie, à l’échelle d’une plateforme de streaming.

Source : Apple