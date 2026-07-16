Apple TV dévoile la bande-annonce de Mayday, son nouveau film qui promet de mêler comédie et action pour animer votre été sur la plateforme de streaming.

Le service de SVOD Apple TV montre qu'il ne craint pas le mastodonte Netflix. Tandis que la plateforme au N rouge dévoilait la date de sortie de son film événement de l'été, celle à la pomme sort le trailer de Mayday, la comédie d'action qui réunira Ryan Reynolds et Kenneth Branagh à l'écran. On sait également quand ça sort, alors découvrez ces nouvelles images ainsi que tous les détails sur ce film très attendu.

Un nouveau film Apple TV avec Ryan Reynolds

Apple TV+ prépare déjà la rentrée. Alors que son programme est déjà bouclé pour cet été, la plateforme de SVOD va vous donner envie de garder votre abonnement jusqu'à la rentrée. Après l'annonce, elle dévoile enfin le premier trailer de Mayday, son futur film co-réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley.

Le duo collabore depuis un moment déjà, s'étant démarqué avec des films comme Game Night ou le dernier Donjons & Dragons. Pour Apple TV, il revient donc à la formule des comédies d'action qu'il connaît bien. Mayday veut nous replonger avec une dose de légèreté en plein cœur de la Guerre froide. On y suit un pilote de l'US Navy qui s'échoue en pleine nature de l'URSS. Il ne peut alors compter que sur l'aide d'un ancien agent du KGB. Une collaboration improbable qui va les entraîner dans une foule de péripéties.

Pour porter cette nouvelle réalisation prometteuse, Apple TV et son équipe misent sur un duo de choc. Ainsi, le rôle de Troy Kelly, le lieutenant nord-américain, revient à Ryan Reynolds (Deadpool). Celui du Russe Nikolai Ustinov, échoue à Kenneth Branagh (Oppenheimer). La bande-annonce témoigne déjà de la dynamique hyper efficace entre les deux, promettant un bon moment de comédie à l'écran.

Plus qu'un trailer, le service de streaming nous donne enfin la date de sortie de son prochain film événement. Pour le coup, il compte nous mettre dans l'ambiance dès la rentrée, puisque Mayday est prévu pour le 4 septembre 2026. Il sortira en exclusivité dans votre abonnement Apple TV+. Cela veut dire qu'il sera également disponible dans certaines offres Canal+, incluant le service à la pomme.