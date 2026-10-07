Unanimement saluée par la critique lors de sa diffusion sur la BBC, Small Prophets fait officiellement son arrivée dans le catalogue d’Apple TV dès aujourd’hui.

Si vous comparez le programme des nouvelles sorties d’Apple TV avec d’autres plateformes de SVOD comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+ par exemple, vous constaterez très certainement que les nouveautés s’annoncent très peu nombreuses en octobre 2026. Heureusement pour les abonnés, Apple TV est plutôt du genre à privilégier la qualité à la quantité, et l’arrivée de la série Small Prophets, notée 100% sur Rotten Tomatoes, est là pour en témoigner.

Small Prophets fait officiellement son arrivée sur Apple TV

C’est en effet aujourd’hui qu’arrive la comédie dramatique créée par Mackenzie Crook (Pirates des Caraïbes), diffusée dans un premier temps sur les ondes de la BBC avant de faire son arrivée dans le service d’Apple. Portée par Pearce Quigley (Detectorists) et Michael Palin (Monty Python), le show s’intéresse aux aventures à la fois banales et magiques de Michael Sleep, un homme à la recherche de sa compagne disparue la veille de Noël, sept ans avant le début de la série.

Comparée à des séries comme Ted Lasso ou encore Shrinking, Small Prophets a immédiatement séduit le public britannique, qui a notamment souligné la façon dont elle parvient à entremêler drame et comédie avec une grande finesse. Ceci explique d’ailleurs pourquoi la presse lui a attribué le score exceptionnel de 100% sur Rotten Tomatoes, tandis que le public lui a octroyé le tout aussi impressionnant score de 95% de son côté.

Quel est le calendrier de diffusion de la saison 1 ?

Les abonnés d’Apple TV seront-ils du même avis ? C’est ce que nous allons pouvoir découvrir dès aujourd’hui, puisque les deux premiers épisodes sont désormais disponibles sur la plateforme. Pour les autres, il faudra ensuite prendre son mal en patience puisque comme le veut la coutume sur cette dernière, Small Prophets bénéficiera d’une diffusion hebdomadaire qui est la suivante :

7 octobre : Épisodes 1 et 2

14 octobre : Épisode 3

21 octobre : Épisode 4

28 octobre : Épisode 5

4 novembre : Épisode 6

Précisons que chaque épisode dispose d’une durée d’environ 30 minutes. Ajoutons également que face au succès retentissant de la série sur la BBC, la chaîne a confirmé en septembre 2026 avoir commandé une saison 2, qui sera là encore diffusée en avant-première sur ses ondes. Mais en attendant, la première saison ne demande qu’à être découverte par un nouveau public sur Apple TV.

Source : Apple TV