La saison 6 de Slow Horses sort aujourd'hui sur Apple TV. La suite de la série d'espionnage était très attendue, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les abonnés.

Slow Horses promet de prendre de l'ampleur avec sa saison 6, qui démarre dès aujourd'hui sur Apple TV. La série d'espionnage, qui vient de remporter le Emmy Award 2026 de la meilleure réalisation pour sa précédente saison, est des rendez-vous phare de la rentrée sur les plateformes de SVOD. Suivez la nouvelle enquête de la Slough House dès maintenant.

Une saison 6 pleine de surprise pour Slow Horses sur Apple TV

La série de la rentrée est enfin là sur Apple TV. Slow Horses est de retour avec une saison 6 qui promet de nombreux rebondissements. Adapté non pas d'un seul roman de Mick Herron comme les précédentes, mais de deux (Joe Country et Slough House), vous imaginez bien que l'intrigue va gagner en intensité.

Plusieurs personnages vont faire leur retour dans la saison 6 de Slow Horses, dont une personne que vous pensiez morte depuis la saison 1. Mais comme le dit Gary Oldman, alias Jackson Lamb, dans le trailer : « On est espion, on a tous simulé notre mort un jour ou l'autre ». L'humour caustique de la série Apple TV sera bien au rendez-vous, lui aussi.

La nouvelle enquête, plus personnelle cette fois, touchera plusieurs membres de la Slough House. Attendez-vous à un jeu de représailles et de vengeance à haut risques dans la saison 6 de Slow Horses, à retrouver maintenant sur Apple TV.

Calendrier de sortie des épisodes de la saison 6

La saison 6 de Slow Horses retrouve son rythme de diffusion hebdomadaire. Ainsi, Apple TV vous donne rendez-vous chaque mercredi pour découvrir un nouvel épisode jusqu'au final, le 21 octobre prochain. Notez que la durée va grimper crescendo pour que la fin de cette saison fasse le spectacle avant les saisons 7 et 8, déjà confirmées. Voici le calendrier de sortie des 6 épisodes :

16 septembre 2026 : Épisode 1

23 septembre 2026 : Épisode 2

30 septembre 2026 : Épisode 3

7 octobre 2026 : Épisode 4

14 octobre 2026 : Épisode 5

21 octobre 2026 : Épisode 6