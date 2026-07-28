Apple TV annonce la dernière saison de Silo, l'une de ses séries de science-fiction star. La plateforme de SVOD révèle même une première fenêtre de sortie.

Cela fait presque 2 ans que la série de science-fiction Silo se maintient parmi les plus regardées d'Apple TV aux États-Unis. Alors la sortie de de la saison 4, qui sera aussi la dernière, a tout d'un événement pour le public. Le service de streaming à la pomme a partagé un premier teaser d'annonce à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, accompagné d'un premier horizon de lancement.

Silo se terminera avec sa saison 4 sur Apple TV

Ce n'est pas vraiment un secret. Nous savions déjà que lorsque Apple TV avait renouvelé Silo pour deux saisons, cela nous mènerait au dénouement avec la saison 4. Mais alors que nous sommes en pleine diffusion de la saison 3, la fin prend des allures plus concrètes avec cette annonce.

À l'occasion de la Comic-Con de San Diego, Apple TV a dévoilé un teaser d'annonce pour la saison 4. Le showrunner Graham Yost a également pris la parole. Il a ainsi pu préciser que l'ultime salve d'épisodes de la série de science-fiction sortirait l'année prochaine, à peu près à la même période que la saison 3.

De quoi parle la série Apple TV tirée des romans de Hugh Howey ?

Silo est une série Apple TV adaptée des romans de science-fiction de Hugh Howey. Il s'agit d'un récit dystopique et post-apocalyptique, où la surface de la Terre n'est plus habitable à cause d'un air devenu toxique. Toutefois une société a pu se reformer sous terre, dans un immense silo. Ses habitants sont tous soumis à un pacte pensé pour les protéger. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Mais, tout n'est peut-être pas ce qu'il paraît.

Où et quand sortira la saison 4 de Silo ?

C'est donc officiellement l'été prochain que sortira la saison 4 de Silo. Cela veut dire que la série notée 93 % par la critique sur Rotten Tomatoes reviendrait entre le mois de juin et de septembre 2027. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre la date exacte de diffusion. En attendant, suivez la saison 3 sur le service à la pomme.

Où ? Sur Apple TV+, disponible aussi dans l'abonnement Canal+ et en supplément sur Prime Video

Sur Apple TV+, disponible aussi dans l'abonnement Canal+ et en supplément sur Prime Video Quand ? À l'été 2027