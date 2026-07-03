Apple TV fait revenir l'une de ses meilleures séries avec une nouvelle saison qui s'annonce une fois de plus pleine de tension et de rebondissements. C'est dispo.

Apple TV prévoit un mois de juillet 2026 chargé en nouveautés avec quelques films, comme la comédie Les fous du Pickleball. On note aussi l'arrivée de Lucky, une nouvelle série thriller portée par Anya Taylor-Joy qui incarne une femme qui tente de fuir le FBI et de dangereux trafiquants. Mais aujourd'hui, Apple TV signe surtout le retour de Silo, l'une de ses meilleures séries dont la saison 3 promet déjà une tonne de rebondissements.

On la savait prête depuis un bon moment et la voilà enfin qui arrive, succédant à plusieurs bandes-annonces pour nous teaser son intrigue. Après de très longs mois d'attente, le premier épisode de la saison 3 de Silo arrive enfin sur Apple TV ce 3 juillet 2026. Pour la suite, la série reprendra un rythme hebdomadaire comme de nombreuses autres, au rythme d'un épisode chaque vendredi jusqu'au 4 septembre 2026. Au total la saison 3 de Silo sera composée de 10 épisodes comme les précédentes, aucune surprise à ce niveau-là.

1er épisode : 3 juillet 2026

Épisode 2 : 10 juillet 2026

Épisode 3 : 17 juillet 2026

4e épisode : 24 juillet 2026

Épisode 5 : 31 juillet 2026

Épisode 6 : 7 août 2026

7e épisode : 14 août 2026

Épisode 8 : 21 août 2026

Épisode 9 : 28 août 2026

Final : 4 septembre 2026

Synopsis et casting de la saison 3

La série d'Apple TV revient en grande forme après une saison 2 particulièrement intense qui s'est terminée dans la douleur. Dans la saison 3 de Silo, on retrouve Juliette, toujours campée par Rebecca Ferguson, désormais devenue maire et qui semble avoir perdu une partie de sa mémoire. En parallèle, alors que le Silo se remet à peine des derniers événements, une nouvelle menace apparaît et un complot se trame dans l'ombre pour bousculer ce fragile équilibre.

Cette nouvelle saison qui débarque sur Apple TV est toujours chapeautée par Graham Yost et ses équipes, tandis que la plupart du casting est renouvelé également. On retrouve évidemment Rebecca Ferguson dans le rôle de Juliette, mais aussi Common qui interprète toujours Sims, ainsi que Harriet Walter (Martha), ou encore Chinaza Uche (Paul). De nouvelles têtes feront évidemment leur apparition notamment Jessica Henwick (vue dans Game of Thrones ou encore Iron Fist) qui incarnera la journaliste Helen Drew, ou encore Ashley Zukerman (Succession) qui jouera le député Daniel Keene.

Une saison 4 déjà prête et ce serait la dernière

Il a été confirmé que Silo aura bien droit à une saison 4 sur Apple TV. Nous n'avons pas encore de date de sortie précise si ce n'est un vague 2027 pour le moment, mais le tournage est bel et bien terminé depuis plusieurs mois déjà. Son créateur, Graham Yost, avait expliqué qu'il tenait à maintenir une organisation précise. La saison 4 était par exemple déjà écrite avant même que le tournage de la troisième saison ne soit lancé. À l'heure où ces lignes sont écrites, une saison 5 n'est pas encore certaine. Pour le moment, Silo est censée se conclure au terme de la saison 4, Graham Yost ayant affirmé chez que toutes les intrigues seront bouclées.