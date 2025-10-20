Une nouvelle semaine débute sur Disney+, avec à la clé un programme bien chargé du côté des séries. Voici ce qu’il faut retenir pour les prochains jours.

Disney+ propose cette semaine pas mal de nouveautés du côté des séries, mais aucune du côté des films. Les amateurs de longs-métrages auront donc plutôt intérêt à se tourner vers Prime Video. Le programme de Disney+ reste néanmoins intéressant, avec plusieurs sorties marquantes pour la fin du mois d’octobre.

Les sorties de films sur Disney+ entre le 20 et le 26 octobre 2025

Pas de sortie cinéma cette semaine sur Disney+, alors on vous conseille, si ce n’est pas déjà fait, de rattraper deux films majeurs récemment ajoutés au catalogue. Le 10 octobre, la plateforme a accueilli La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, la suite directe de Suprématie. Réalisé par Wes Ball, le film se déroule plusieurs générations après les événements du précédent volet et met en vedette Freya Allan (The Witcher) dans le rôle principal. Une fresque spectaculaire mêlant aventure et réflexion sur la survie et l’héritage du pouvoir.

Puis, le 17 octobre, Kaamelott : Premier Volet d’Alexandre Astier a rejoint le service. Cette adaptation de la série culte poursuit les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers, entre humour absurde, drame et épopée héroïque. Un long-métrage à (re)découvrir absolument pour tous les fans de la série comme pour les curieux. Et c'est en plus partait pour attendre le prochain film qui sort le 22 octobre prochain.

Le sorties de la semaine du 20 au 26 octobre pour les séries

Côté séries, Disney+ mettra en ligne deux nouveautés à partir du 22 octobre. La première est Iron Man et ses amis incroyables, une série d’animation jeunesse Marvel dans la lignée de Spider-Man et ses amis extraordinaires. Colorée, dynamique et pleine d’humour, elle met en avant Tony Stark et plusieurs jeunes héros de l’univers Marvel dans des aventures accessibles à toute la famille.

Le même jour, les abonnés pourront découvrir le quatrième épisode de Murdaugh Murders, une série à suspense portée par Patricia Arquette et Jason Clarke. L’intrigue continue d’explorer les zones d’ombre d’une puissante famille du Sud des États-Unis, mêlant secrets, pouvoir et trahisons dans une atmosphère de plus en plus tendue. Une belle série de qualité.

Source : Disney+