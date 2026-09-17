Apple TV fait une grande annonce juste après les Emmy Awards pour l'une de ses meilleurs séries encore récompensée. Elle est déjà renouvelée pour la saison 8 alors que la 6ᵉ vient de commencer.

Alors qu'Apple TV raflait tout aux Emmy Awards en début de semaine, la plateforme de SVOD avait une bonne nouvelle pour les fans de Slow Horses. La série d'espionnage qui cartonne avec Gary Oldman dans le rôle-titre va avoir droit non pas à une, mais bien à deux saisons supplémentaires. La saison 8 vient d'être commandée officiellement.

Apple TV renouvelle déjà l'une de ses meilleures séries

Elle est encore repartie avec un Emmy Award lors de l'édition 2026, Slow Horses confirme encore et toujours sa réussite sur Apple TV. Et si les trophées ne suffisait pas, la saison 6 vient de démarrer sa diffusion pas plus tard qu'hier avec un score maximal de 100 % sur Rotten Tomatoes avec 21 critiques.

La success story de Slow Horses semble alors inarrêtable. D'ailleurs, Apple TV a déjà commandé une saison 7, qui adaptera le roman Bad Actors de Mick Herron. Mais la grande nouvelle ce début de semaine, c'est qu'elle ira au moins jusqu'à la saison 8 ! Le service de streaming a profité de son actualité des derniers jours pour renouveler officiellement la série. Jay Hunt, le directeur créatif à l'international du service de streaming, partage son enthousiasme :

Slow Horses continue de charmer le public à travers le monde. Je suis heureux que Jackson Lamb et son équipe d'adorables marginaux reviennent pour une saison 8. Leur prise acerbe sur le monde hautement explosif de l'espionnage est vraiment unique.

© Apple TV

De quoi parlera la saison 8 de Slow Horses ?

Qui dit nouvelle saison, dit nouveau roman à adapter. La saison 8 d'Apple TV poursuivra donc la transposition de l'œuvre de Mick Herron à l'écran en s'attaquant cette fois au 9ᵉ volume de Slough House, intitulé Clown Town. Ce pourrait bien devenir la rencontre la plus tendue entre Jackson Lamb (Gary Oldman) et Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) et ce sera évidemment à retrouver en exclusivité sur Apple TV supposément vers 2028.