Depuis quelques années, Apple TV a pris du poil de la bête et la plateforme enchaîne les énormes succès. Severance, The Studio, Fondation ou encore récemment Pluribus, les séries ne se ressemblent pas mais sont toutes de très gros cartons. Et ce n'est pas fini puisque la plateforme prévoit encore plusieurs films et séries dans les prochains mois. Elle vient d'ailleurs de dévoiler l'une des futures séries les plus prometteuses à venir avec un casting de rêve encore une fois.

Une nouvelle série Apple TV qui pourrait bien cartonner

Margo Millet est étudiante et elle plaque tout après la naissance de son enfant pour trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Sans aucune aide, elle se retrouve rapidement en grande difficulté. Elle décide alors d'ouvrir un compte OnlyFans unique en son genre afin d'en gagner facilement et surtout rapidement, mais ça prend une ampleur inattendue. Voilà le pitch de Margo a des problèmes d'argent, la nouvelle série événement d'Apple TV à venir le 11 avril prochain. Un pitch diablement d'actualité adapté du roman de Rufi Thorpe qui a cartonné en 2024.

Cette mini-série de huit épisodes compte bien mettre les petits plats dans les grands avec un casting de rêve. Elle Fanning (Predator Badlands, Death Stranding 2) campe le rôle principal de Margo et partage l'affiche avec Nicole Kidman que l'on retrouvera également dans Scarpetta sur Prime Video. On peut aussi mentionner la légendaire Michelle Pfeiffer (Batman le Défi, Scarface) ou encore Nick Offerman (The Last of Us, Parks and Recreation). Du très beau monde donc pour cette nouvelle série Apple TV chapeautée par David E. Kelley, scénariste et réalisateur qui a déjà travaillé sur bon nombre de séries à succès comme Chicago Hope, Big Little Lies ou encore Boston Justice.

Source : Apple TV