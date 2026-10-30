Apple TV lance une nouvelle série ce 30 octobre. Découvrez Nocturne, un thriller policier haletant avec Liev Schreiber, à suivre chaque vendredi jusqu'à la fin de l'année 2026.

C'est aujourd'hui que sortent les deux premiers épisodes de Nocturne, la nouvelle série événement d'Apple TV. Cette adaptation des romans Lazarus et Le Marchand de sable de Lars Kepler, véritables références parmi les thrillers scandinaves, va vous tenir en haleine jusqu'à Noël. On vous dit de quoi ça parle et on vous donne le calendrier de sortie des épisodes.

Apple TV sort la série Nocturne adaptée des romans de Lars Kepler

Nouveau banger d'Apple TV en vue ? La plateforme de SVOD nous a habitué aux séries aux intrigues bien ficelées, qui préservent le suspens au long cours. En s'attaquant aux romans policiers de Lars Kepler, on se dit qu'elle tient forcément quelque chose avec Nocturne.

Mais alors, ça parle de quoi Nocturne ? La nouvelle série Apple TV nous transporte dans la vie de Jonah Lynn, ancien militaire reconverti dans la police d'une petite ville de Pennsylvanie. Alors qu'il pense avoir trouvé le calme avec ses famille, son quotidien est soudainement bouleversé par un tueur en série. Sauf qu'une de ses victimes resurgit mystérieusement, lançant une véritable course contre la montre pour arrêter le meurtrier. Un véritable jeu psychologique se met en place pour une enquête sous haute tension.

Qui est au casting de la nouvelle série Apple TV ?

Pour la série Nocturne, Apple TV mise sur un casting plus que prometteur. Porté par l'acteur Liev Schreiber (Outsider, X-Men Origins), il est à l'image de ce qu'on attend d'un thriller mouvementé :

Liev Schreiber : Jonah Lynn

: Jonah Lynn Zazie Beetz : Saga Bauer

: Saga Bauer Stephen Graham : Jurek Walter

: Jurek Walter Bill Camp : Chief Ellison

: Chief Ellison Rory Culkin : Karl

: Karl Chrissy Metz : Ida

: Ida Gary Carr : Nathan

Calendrier de sortie des épisodes de Nocturne

La série Nocturne va suivre une diffusion hebdomadaire. Ainsi, vous pouvez retrouver un nouvel épisode tous les vendredis sur Apple TV jusqu'au 25 décembre 2026. Pour que vous gardiez le fil, on a le calendrier de sorties des épisodes :

Date de sortie Épisodes 30 octobre Épisodes 1 et 2 6 novembre Épisode 3 13 novembre Épisode 4 20 novembre Épisode 5 27 novembre Épisode 6 4 décembre Épisode 7 11 décembre Épisode 8 18 décembre Épisode 9 25 décembre Épisode 10