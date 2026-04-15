Contrairement à la concurrence, Apple TV mise davantage sur la qualité que sur la quantité. Le service s’est taillé une jolie réputation grâce à ses séries et ses films à la production et aux visions artistiques marquées, qui font la part belle à la créativité. Le programme d’avril 2026 ne déroge pas à cette règle. Peu de nouveautés sont prévues pendant ces prochaines semaines, mais la nouvelle série événement du service est arrivée, et se paie déjà un joli score de 96% sur l'agrégateur d’avis Rotten Tomatoes, véritable référence en la matière.

Une adaptation réussie disponible sur Apple TV

Ce 15 avril 2026 marque ainsi l’arrivée des trois premiers épisodes de « Margo a des problèmes d’argent » au catalogue. Cette mini-série du créateur de « Big Little Lies », portée par le créateur de Big Little Lies, réunit Elle Fanning et Michelle Pfeiffer dans une adaptation du roman à succès éponyme. Entre couches-culottes, précarité et décisions discutables, la série Apple TV suit le quotidien de Margo (Elle Fanning), une jeune étudiante assez brillante pour intégrer Harvard. C’est en tout cas ce que lui a glissé son professeur de littérature à l’oreille, avant de l’inviter à prendre un café et qu’elle ne tombe enceinte. En choisissant de mener cette grossesse à terme, l’étudiante s’enfonce dans un quotidien fait de galères financières, de charge mentale écrasante jusqu’à prendre une solution aussi radicale que révélatrice de son époque : ouvrir un compte OnlyFans, la plateforme pour adultes.

Entre la candeur du personnage principal, l’humanité de son père, campé par Nick Offerman (The Last of Us, Parks & Rec) et une mère désabusée (Michelle Pfeiffer), la nouvelle série Apple TV brille par son écriture, selon les premières critiques. « De son écriture nuancée, et souvent hilarante, à ses interprétations riches en nuances, en passant par son univers sonore et visuel unique, tous les éléments s’associent pour créer quelque chose d’exceptionnel […] A ne pas manquer. », statue notamment le site Collider dans son avis consacré à cette adaptation Apple TV. Une série à la fois drôle, acide et soignée dans sa mise en scène, à découvrir dès maintenant sur la plateforme. Les prochains épisodes seront diffusés chaque mercredi, avec un huitième et ultime épisode calé au 20 mai 2026.

Bande-annonce en anglais

Source : Apple TV, Rotten Tomatoes