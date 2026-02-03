Netflix prépare déjà le retour d'une de ses meilleures séries alors que la dernière saison a été diffusée il y a peu. La première bande-annonce promet du très lourd en tout cas.

Vous pensiez vraiment que Netflix en avait fini avec Stranger Things ? La série principale est peut-être terminée, et pas comme on l’aurait voulu, mais l’univers, lui, ne fait que commencer. C’est en tout cas la volonté des frères Duffer et de la plateforme, qui mise encore très gros sur l’aura de la franchise. D’ailleurs, la suite de la franchise est déjà toute tracée. Un spin-off est en préparation et une série animée arrive à grands pas. On vient justement d’en avoir un premier aperçu et c’est franchement prometteur.

Netflix fait déjà revenir l'un de ses plus gros succès, ce n'est pas encore fini !

Stranger Things Tales From 85' arrive dès le 23 avril 2026 avec pour mission de combler le vide laissé par le grand final de la saison 5. Ces nouvelles aventures seront visiblement canoniques mais ne seront pas une suite de l’histoire à proprement parler. Au lieu de ça, la série plantera son intrigue entre la saison 2 et la saison 3 de la série live-action. C’est la période « calme » durant laquelle le Flagelleur Mental préparait son invasion. Visiblement, bien avant que Billy ne se fasse endoctriner, il s’en est passé des choses à Hawkins.

On retrouvera toute la bande qui enquêtera sur quelque chose ayant visiblement survécu à la fermeture du portail à la fin de la saison 2. Alors que Hawkins est sous la neige, de nouvelles menaces émergent. On peut notamment apercevoir quelques créatures que nous n’avions encore jamais croisées dans la série principale durant ses cinq saisons sur Netflix. Quoi qu’il en soit, entre les nouveautés, le potentiel concernant le développement de l’univers et des personnages, ainsi que l’animation qui semble très solide, tous les voyants semblent être au vert pour cette nouvelle série. Rendez-vous le 23 avril sur Netflix pour en avoir le cœur net.

Source : Netflix