Apple TV renouvelle la série Présumé innocent pour une saison 2. C'est officiel ! On a même déjà un premier teaser trailer et une date de sortie. Rendez-vous en 2027.

Amateur de séries judiciaires à suspense ? Apple TV va refaire votre journée avec l'annonce d'une nouvelle saison pour une de ses productions maison très appréciées. Tenez-vous prêts, Présumé innocent reviendra pour une saison 2 en 2027. Cela vous laisse le temps de rattraper la saison 1 si vous l'avez manquée et de découvrir avec nous les premiers détails partagés.

Apple TV annonce la suite de la série Présumé innocent

Présumé innocent change de cap pour sa saison 2. La série judiciaire d'anthologie d'Apple TV s'intéresse cette fois à un conflit entre une avocate et son mari. L'une est charge de la défense, l'autre de l'accusation. La tension sera clairement au rendez-vous pour cette rencontre qui va non seulement voir s'affronter un couple, mais aussi et surtout faire la lumière sur une affaire de meurtre. Mais alors comment mêler les deux plans quand on vit sous le même toit ?

Le premier teaser trailer de Présumé innocent saison 2 nous plonge directement dans l'ambiance avec cette ambivalence entre vie professionnelle et privée. Même si on change de protagoniste (série d'anthologie oblige), on est déjà pris en étau par cette situation particulièrement oppressante. Ainsi, exit Jake Gyllenhaal qui laisse ici la place à Rachel Brosnahan (La Fabuleuse Madame Maisel), qui interprète la jeune avocate Lelia Reynolds, et Matthew Rhys (Widow's Bay), dans la peau du procureur. Un duo qui risque de faire des étincelles sur Apple TV.

Quel est le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 ?

Avec un accueil à 79 % sur RottenTomatoes, la saison 1 a surtout fait exploser les compteurs d'Apple TV. C'est tout bonnement devenu la série dramatique la plus regardée de la plateforme. Dès lors, vous serez peut-être parmi celles et ceux qui répondront présents pour la suite. Alors ne loupez pas le rendez-vous, on le calendrier de sortie de la saison 2 de Présumé innocent :

19 février 2027 : Épisodes 1 et 2

26 février 2027 : Épisode 3

5 mars 2027 : Épisode 4

12 mars 2027 : Épisode 5

19 mars 2027 : Épisode 6

26 mars 2027 : Épisode 7

2 avril 2027 : Épisode 8