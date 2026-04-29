Apple TV sort aujourd'hui une nouvelle série qui pourrait bien faire son petit effet grâce à son pitch intéressant et décalé. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça sur la plateforme.

Apple TV nous a habitués aux succès et fait également beaucoup dans la science-fiction. La plateforme ajoute aujourd'hui une nouvelle corde à son arc avec cette série qui compte mélanger humour et horreur.

Une nouvelle série qui pourrait bien cartonner sur Apple TV

Loin d'un Severance ou d'un For All Mankind, cette nouvelle série nous transporte dans une île de la Nouvelle-Angleterre. Un élu local tente tant bien que mal de maintenir à flot la ville alors que les citoyens, superstitieux, lui rapportent d'étranges phénomènes. L'île serait visiblement maudite, ce que réfute le maire qui se refuse à les croire.

Voilà le pitch de cette curiosité qu'est Widow's Bay.

Une série Apple TV à la fois drôle et horrifique portée par Matthew Rhys. Un acteur renommé que l'on a pu voir à de nombreuses reprises dans des films de tous les genres comme Love (et ses petits désastres), ou encore le déjanté Crazy Bear. Il sera accompagné à l'écran par Kate O'Flynn, vue dans My Lady Jane notamment, ou encore Stephen Root que l'on a aperçu au moins une fois dans de nombreux films. On notera aussi la présence de Kevin Carroll, acteur ayant joué dans l'excellente série Snowfall.

Cette nouvelle série Apple TV est chapeautée par Katie Dippold, qui officie en tant que showrunneuse. En plus d'avoir fait des apparitions dans plusieurs films et séries, elle est également connue pour avoir travaillé en tant que scénariste sur de nombreux projets. Elle est notamment la plume derrière Les Flingueuses, Snatched, le remake de SOS Fantômes. Elle a également travaillé sur plusieurs épisodes de Parks and Recreation. La première saison de Widow's Bay sera composée de 10 épisodes qui seront diffusés sur Apple TV au compte-gouttes à raison d'un par semaine.

Bande-annonce de Widow's Bay disponible dès le 29 avril 2026 sur la plateforme.

Source : Apple TV