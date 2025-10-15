Vous vous demandez sûrement ce que deviennent certaines stars de Game of Thrones. Eh bien, on a justement la réponse pour l’une d’entre elles : Kit Harington. L’acteur vient de décrocher un rôle de choix dans un film très attendu sur Apple TV+, après avoir fait ses débuts chez Marvel en 2021 avec Les Éternels, puis exploré le registre de l’horreur en 2024 avec La Bête enfouie.

Un film très attendu sur Apple TV+

Apple TV+ vient de lever le voile sur la bande-annonce de The Family Plan 2. Deux ans après le premier film, Mark Wahlberg reprend du service dans cette comédie d’action familiale où les vacances tournent, une fois de plus, au grand n’importe quoi. Avec cette fois, l'acteur Kit Harington en antagoniste. C'est quoi ce film ?

Dan Morgan (Mark Wahlberg), ancien tueur reconverti en vendeur de voitures modèle, a prévu un voyage de rêve pour sa femme et ses enfants. Direction l’Europe, pour un Noël tranquille entre Londres et Paris. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Quand un homme mystérieux surgit du passé, incarné par Kit Harington, les festivités prennent une tournure explosive. Entre poursuites, quiproquos et braquages improvisés, la famille Morgan va devoir se serrer les coudes pour échapper à leurs poursuivants.

Une suite dans la continuité

Réalisé par Simon Cellan Jones, déjà derrière le premier volet et le récent Arthur the King (aussi avec Mark Wahlberg, tiens tiens), The Family Plan 2 garde le ton léger et rythmé qui avait séduit les abonnés d’Apple TV+. Pas de révolution, mais une même formule : de l’action, des gags familiaux et un soupçon d’émotion. Le film s’inspire clairement des grandes comédies d’aventure avec une famille comme Malavita ou un duo comme Les Fugitifs. On y retrouve ce mélange d’humour bon enfant et de situations absurdes, parfait pour les soirées d’hiver en famille. The Family Plan 2 sera disponible en streaming sur Apple TV+ dès le 21 novembre 2025. Une sortie pensée pour accompagner les soirées cocooning de fin d’année.

Source : Apple TV+