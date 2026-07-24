Mette si Rolland Garros est terminé, Apple TV ressort les raquettes avec Les Fous du pickleball, sa nouvelle comédie sportive disponible dès ce 24 juillet en streaming.

C'est un jour sportif sur Apple TV, qui ajoute à son catalogue le film Les Fous du pickleball. Abordant avec légèreté ce sport qui gagne en popularité, cette comédie est de bon ton pour l'été. Alors si vous cherchez quelque chose à vous divertir ailleurs que sur Netflix, Prime Video ou Disney+ ces jours-ci, vous savez où aller.

Apple TV accueille une nouvelle comédie sportive pleine d'humour. Découvrez pourquoi ce film consacré au pickleball mérite le détour.

Le nouveau film sportif d'Apple TV est dispo

Le mois de juillet n'aura pas été le plus rempli sur Apple TV, mais il ne manque pas de bonnes surprises. Aujourd'hui, c'est le tour des Fous du pickleball (The DInk), une nouvelle comédie sportive, de faire son entrée dans ce prestigieux catalogue SVOD. Et pour tout dire, c'est exactement le genre de production qu'on attend de découvrir l'été.

Réalisé par Josh Greenbaum (Strays) sur un scénario de Sean Clements (United We Fall), Les Fous du pickleball réagit à un phénomène sportif qui ne cesse de gagner du terrain. Mais plutôt que de mettre en scène un protagoniste qui en est mordu, le film Apple TV se joue de la situation en suivant un tennisman aguerri forcé de s'y confronter, le tout pour une tranche de rigolade légère et bon enfant.

Qui joue dans Les fous du pickleball ?

Les Fous du pickleball est en plus un film porté par un casting de choix. Rien qu'aux noms évoqués, il transpire la comédie. Voyez-vous-mêmes :

Jake Johnson (New Girl)

(New Girl) Mary Steenburgen (Book Club)

(Book Club) Ed Harris (The Truman Show)

(The Truman Show) Julie Bowen (Modern Family)

(Modern Family) Alan Tudyk (Dogeball)

(Dogeball) Amy Smart (Hypertension)

(Hypertension) Ego Nwodim (Saturday Night Lives)

Retrouvez cette distribution haute en couleurs dans Les Fous du pickleball. Le film sort aujourd'hui, vendredi 24 juillet 2026, en exclusivité sur Apple TV.