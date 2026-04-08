Apple TV prépare déjà l'arrivée d'une nouvelle série événement. En tête d'affiche, on retrouve une actrice très connue du petit écran pour son rôle dans une série de science-fiction que beaucoup ont adorée. Ça arrive dès le mois prochain.

Une nouvelle série prometteuse arrive sur Apple TV

La plateforme de streaming Apple TV s'apprête à lancer une toute nouvelle série qui pourrait bien faire du bruit à sa sortie. Il s'agit de Maximum Pleasure Guaranteed, qui mélange drame et thriller dans une intrigue que l'on nous promet riche en rebondissements. La série sera disponible sur Apple TV dès le 20 mai 2026 et elle nous livre aujourd'hui un premier aperçu de ce qui nous attend. Une bande-annonce haletante qui devrait faire de l'oeil aux fans du genre.

Dans Maximum Pleasure Guaranteed, on va suivre une mère de famille en pleine crise de divorce qui lutte pour récupérer ses enfants tout en affrontant sa propre dépression. Persuadée d'avoir été témoin d'un grave crime, elle se lancera en parallèle dans une enquête qui pourrait bien lui permettre de se ressaisir, mais la fera aussi plonger dans un complot qui pourrait bien totalement la dépasser. Une affaire sordide de meurtre qui la propulsera dans une suite évènements incontrôlables.

À l'affiche de cette nouvelle série Apple TV, on retrouve Tatiana Maslany, actrice connue pour son rôle dans l'excellente série Orphan Black. C'est également elle qui prête ses traits à Miss Hulk dans la série Disney+ du même nom. Elle donnera la réplique à Jake Johnson, connu notamment pour avoir incarné Nick dans New Girl aux côté de Zooey Deschanel. La série est dirigé par David J.Rosen, à qui l'on doit Roadies, une série diffusée sur Showtime avec Carla Gugino et Luke Wilson.