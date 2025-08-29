Apple TV+ n’est pas qu’un nid à films et séries à succès. Il est vrai que l’on connaît la plateforme surtout pour des fictions très efficaces comme Severance, Chief of War récemment ou encore Foundation et The Studio (pour ne citer qu’eux). Toutefois, il y a bien d'autres choses à voir sur le service SVOD à la pomme, dont une émission épisodique qui pourrait bien plaire aux fans de musique.

Apple TV+ se met à la K-pop et ça promet d'être ultra fun

Ne faites pas genre de ne pas aimer la K-Pop, depuis le monument KPop Demon Hunters sur Netflix, tout le monde à l’air en tête. La K-Pop est de toute manière un mouvement qui grandit d’année en année et compte désormais des millions de fans dans le monde entier. La plateforme Apple TV+ va elle aussi surfer sur la tendance avec KPopped, une nouvelle émission façon téléréalité attendue depuis son annonce.

De vraies légendes de la musique vont se lancer dans un défi de taille : interpréter leurs musiques les plus iconiques en version K-Pop. Le tout épaulé par des stars du milieu. L’objectif étant de surpasser tous les autres participants pour remporter la victoire de ce concours amical et musical. Parmi les stars invitées pour se prêter au jeu de l'émission Apple TV+, on retrouvera notamment Kylie Minogue, Kesha, Mel B et Emma Bunton des Spice Girls, Ava Max ou encore Boy Georges.

Côté K-Pop les hyper stars PSY, Kep1er, ATEEZ ou encore Blackswan seront aussi de la partie. Le tout sera présenté par Soojeong Son, une animatrice, actrice et humoriste coréenne très appréciée et connue pour ses rôles dans Servant ou encore Kaleidoscope. Une belle brochette de célébrités donc pour ce programme frais et amusant sur lequel mise beaucoup Apple TV+. Kpopped sera diffusé à partir du 29 août 2025 et comportera un total de 8 épisodes.