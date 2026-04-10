Apple TV ajoute un nouveau film très prometteur à son catalogue avec une star très appréciée par les cinéphiles et les joueurs. Une comédie qui pourrait bien mériter le coup d'oeil.

Apple TV va accumuler les nouveautés dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment Margo a des problèmes d'argent le 15 avril avec Elle Fanning en tête d'affiche. On peut aussi mentionner Maximum Pleasure Guaranteed avec Tatiana Maslany le 20 mai 2026, ou encore Widow's Bay dès le 29 avril... la liste est longue. Ce n'est toutefois pas une série mais un film prometteur qui est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme.

John Wick revient sur Apple TV, mais il s'est vachement calmé

Chantage, le nouveau long-métrage d'Apple TV réunit un casting de vraies stars. Keanu Reeves, l'iconique John Wick, aussi connu pour son rôle de Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077 et bien évidement de Néo dans Matrix, rempile ici pour un rôle très différent. Il interprète un acteur extrêmement populaire, qui est toutefois sur une très mauvaise pente. Après une série d'évènements, il se retrouve confronté à un maître chanteur bien décidé à lui nuire, mais dont l'identité est encore secrète. Ce dernier lui affirme qu'il est en possession d'images qui pourraient bien détruire toute sa carrière.

Il entreprend alors une longue quête de rédemption auprès de ceux qu'il a pu blesser, accompagné de ses amis ainsi que son avocat complètement givré interprété par Jonah Hill. L'acteur de 21 jump Street est également le réalisateur de cette nouvelle comédie d'Apple TV qui peut s'appuyer sur un casting fort. En plus de Hill et de Reeves, Chantage signe le retour dela pétillante Cameron Diaz (Charlie et ses drôle de dames) dans le rôle d'une amie proche du personnage principal et qui forme un duo de choc avec Matt Bomer (Fellow Travelers, Magic Mike Dernière Danse). Chantage est disponible dès maintenant sur Apple TV.

La bande-annonce de Chantage (Outcome) sur la plateforme d'Apple le 10 avril 2026

Source : Apple TV