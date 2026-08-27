Apple TV vient d'annoncer une nouvelle série événement qui pourrait bien séduire les amateurs de thriller d'action avec son concept intéressant et son duo de stars appréciées.

Widow Bay, Lucky, la nouvelle saison de Silo… ces derniers mois, Apple TV a été plutôt généreux en termes de séries solides. La plateforme compte bien renouveler ce genre de succès avec 12 12 12, une nouvelle série thriller orientée action avec une star du MCU en tête d'affiche.

Apple TV annonce 12 12 12, une nouvelle série qui pourrait cartonner

Apple TV prépare son coup pour la fin d'année avec une série de braquage au concept franchement malin. 12 12 12 vient de se dévoiler avec un premier teaser qui nous donne d'ores et déjà le ton. Chaque épisode de la série nous fera suivre trois temporalités du même casse : les 12 mois de préparation, les 12 heures du braquage et les 12 jours qui suivent.

Cette nouvelle série Apple TV tourne donc autour du braquage ambitieux d'une chambre forte enfouie sous les rues de Zurich. Anthony Mackie, star de Captain America Brave New World, tient l'affiche dans le rôle d'un agent du FBI déchu et pourchasse un criminel de carrière incarné par Jamie Dornan (50 Nuances de Grey). Une course-poursuite haletante à travers toute l'Europe. À la réalisation, on retrouve Kari Skogland, déjà aux commandes de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver sur Disney+, qui signe la réalisation de plusieurs épisodes dont le pilote. Autour du duo, un casting solide avec Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, Kali Reis et même notre José Garcia national.

La série 12 12 12 sera diffusée sur Apple TV à partir du 13 novembre 2026 avec deux épisodes de lancement, puis un rythme hebdomadaire, une habitude pour la plateforme. Le grand final sera donc attendu pour le 25 décembre si tout se passe comme prévu.