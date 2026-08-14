Apple TV ajoute aujourd'hui la suite d'une de ses meilleures séries. Le premier épisode de la saison 2 de Las Azules est dispo, découvrez quand sortiront les autres.

Si vous cherchez quoi regarder sur Apple TV pendant vos vacances, Laz Azules saison 2 pourrait être votre choix de prédilection. Série particulièrement appréciée de la plateforme de SVOD. Les nouveaux épisodes nous ramènes dans le Mexique des années 1970 pour une nouvelle enquête qui réunit le casting original. Si vous n'avez pas vu la saison 1, rattrapez-la vite car la suite n'attend que vous.

La saison 2 de Las Azules commence aujourd'hui sur Apple TV

C'est le grand jour pour les fans de Las Azules. La série phare d'Apple TV en 2024 est de retour avec une nouvelle salve d'épisodes. La saison 2 et ses 8 épisodes seront-elles à la hauteur de sa réputation ? On peut le rappeler, elle plane à 100 % d'avis positif de la critique sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, et même à 84 % de la part du public. Autant dire que les attentes sont grandes pour la suite.

Las Azules saison 2 poursuit donc l'histoire des 4 premières femmes policières dans le Mexique patriarcal des années 1970. Alors que l'une d'elle a connu une promotion et que les autres voient de nouveaux enjeux émerger dans leur vie et leur carrière, un massacre étudiants survient. L'enquête est ouverte, en sachant que la série Apple TV+ s'inspire ici des véritables événements.

Même si la saison 2 de Las Azules verse parfois un peu dans le mélodrame excessif, elle a le mérite de placer nos héroïnes face à des dilemmes moraux assumés. Dans un système corrompu, elles doivent encore parvenir à tirer leur épingle du jeu pour faire leur preuve et la lumière sur les terribles événements de leur enquête. Entre telenovela et série policière, c'est la nouveauté de l'été à ne pas louper sur Apple TV.

Calendrier de sortie des épisodes de Las Azules saison 2

Comme souvent, Apple TV opte pour une diffusion hebdomadaires pour la suite de Las Azules. Ainsi, les 8 épisodes sortent chaque mercredi à partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 30 septembre 2026. Voici le calendrier complet de la saison :

12 août : Épisode 1

: Épisode 1 19 août : Épisode 2

: Épisode 2 26 août : Épisode 3

: Épisode 3 2 septembre : Épisode 4

: Épisode 4 9 septembre : Épisode 5

: Épisode 5 16 septembre : Épisode 6

: Épisode 6 23 septembre : Épisode 7

: Épisode 7 30 septembre : Épisode 8