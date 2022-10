John Carpenter aime le jeu vidéo ce n'est pas nouveau, et dans une récente interview pour avclub l'homme a réitéré son amour pour ce media. Notamment, ce fut l'occasion pour lui de parler à nouveau du jeu qu'il aimerait absolument adapter en film.

John Carpenter s'intéresse aux jeux vidéo

Monstre de Dead Space (remake).

Ainsi on peut lire au sein de cette interview :

AVC : Avez-vous déjà pensé à adapter un jeu ? John Carpenter : Le seul auquel je puisse penser, et je l'ai déjà mentionné, est Dead Space . Cela ferait un très bon film. Je pourrais faire ça.

Il faut dire que le jeu d'horreur a pas mal de similitudes avec The Thing dans la mise en place de son montre et même dans le design général des créatures. Rien d'étonnant donc. Mais l'homme ne s'arrête pas là et il explique aussi son gros intérêt pour la musique dans le jeu vidéo.

AVC : Avez-vous déjà envisagé d'écrire une bande originale pour un jeu ? John Carpenter : Si quelqu'un me le demandait, je le ferais certainement. Mais personne n'a demandé !

Car oui, en plus d'être réalisateur, Carpenter est aussi un compositeur de talent. Il a d'ailleurs participé activement au célèbre morceau du film Halloween (en plus de la réalisation) que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Plus loin dans l'interview John Carpenter parle aussi de la notion de peur dans le jeu vidéo :

AVC : Avez-vous peur en jouant à des jeux ? JC : Eh bien, je n'aime pas que les choses me sautent aux yeux et menacent mon personnage, non ! Ne menacez pas mon personnage, je veux survivre. Beaucoup de jeux, ils vous pénalisent d'être mort. C'est une des choses que j'aime dans Fallout , ils ne vous pénalisent pas. Vous mourez encore et encore lors d'une mission difficile. J'aime ça.

Décidemment, le maitre d'horreur semble très apprécier le jeu vidéo. Espérons qu'un studio de développement puisse l'entendre (sans mauvais jeu de mot) au sujet de son appel pour réaliser une composition orchestrale.