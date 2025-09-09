La saga Alien a encore de beaux jours (d'horreur) devant elle. Cependant, après un retour prodigieux au cinéma, ces déclarations risquent de faire des déçus chez les fans.

La saga Alien frappe fort à l'écran ces derniers temps. Elle s'empare sans crainte des différents médiums pour s'imposer de nouveau dans le paysage audiovisuel. Certaines propositions ont même fait un bien fou à la franchise. C'est pourquoi certaines déclarations récentes pourraient sonner comme un petit bémol pour l'avenir à l'oreille de certains fans très heureux de ce qu'ils ont vu dernièrement.

Le prochain Alien va marquer un changement

Ces dernières semaines ont été rythmées par la diffusion hebdomadaire de la série Alien Earth. La saga a enchaîné très vite les projets, passant du grand au petit écran en quelques mois. Mais déjà, elle se prépare à retourner dans les salles obscures. De fait, un nouveau film se prépare. Il redonne enfin de ses nouvelles, avec du positif comme du négatif aux yeux de certains.

C'est le réalisateur Fede Álvarez qui en parlé tout dernièrement auprès de nos confrères de Toofab. L'homme derrière le film Alien Romulus a confirmé que sa suite direct venait de passer un grand cap : « Nous venons de terminer l'écriture du script ». Le projet est donc en bonne voie pour attaquer sa production sans trop tarder.

Cependant, malgré le succès du précédent volet, Fede Álvarez a pris une décision qui risque d'en étonner plus d'un. Ayant « adoré ce qu'ils ont fait avec l'histoire » du premier film, il tenait à écrire la suite. Pour autant, même s'il garde cette casquette d'auteur, ainsi que celle de producteur, il va passer le relai derrière la caméra pour Alien Romulus 2.

Il y a toutefois une explication à ce changement. De fait, Álvarez souhaite se concentrer sur un « projet personnel » sur lequel il planche depuis un moment avec son co-auteur. Compte tenu du temps que cela nécessite, il ne pourra pas donc pas diriger Alien Romulus 2 comme il l'avait fait avec le premier. Cela risque donc de créer une petite inquiétude chez les fans qui ont déjà hâte de connaître le nom du nouveau réalisateur.