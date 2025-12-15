À couteaux tirés 3 vient tout juste de sortir sur la plateforme Netflix, et une excellente nouvelle attend déjà les fans de la saga d’enquêtes. Que peut t-on apprendre exactement ?

La saga À couteaux tirés n’a visiblement pas encore livré toutes ses enquêtes. Alors que Wake Up Dead Man: À couteaux tirés – Une enquête de Benoit Blanc vient tout juste d’arriver sur Netflix, les fans se demandent si une suite est encore possible. Que sait t-on ?

À couteaux tirés 4 en route ?

C'est officiel, Rian Johnson confirme réfléchir à la suite, sans pour autant se lancer immédiatement dans un quatrième film. Interrogé par Entertainment Weekly, le réalisateur explique avoir déjà quelques idées en tête pour un éventuel À couteaux tirés 4, tout en insistant sur leur caractère encore très embryonnaire. Rian Johnson parle en fait de concepts simples, presque instinctifs. Des idées de départ, sans thème clairement défini, sans lieu précis et sans structure narrative arrêtée. Pour le cinéaste, il est encore trop tôt pour entrer dans le détail.

Il précise ne pas vouloir figer quoi que ce soit tant qu’il n’est pas certain que ce projet sera le prochain sur lequel il travaillera. Selon lui, garder ces idées floues est essentiel pour laisser le film évoluer naturellement au moment de l’écriture.

Un film original avant de revenir

Après avoir enchaîné trois films centrés sur Benoit Blanc, Rian Johnson souhaite changer d’air. Le réalisateur affirme qu’il réalisera au moins un film original avant de revenir à la saga À couteaux tirés. Cette pause créative lui permettrait de prendre du recul et d’éviter toute forme de répétition. Une approche cohérente avec l’ADN de la franchise, qui s’est toujours distinguée par sa capacité à se renouveler, tant dans ses intrigues que dans son ton.

Rian Johnson insiste sur un point fondamental. Pour lui, À couteaux tirés n’a jamais eu vocation à être intemporel. Chaque enquête de Benoit Blanc est pensée comme une réaction au moment présent. Sans aborder frontalement l’actualité ou la politique, les films cherchent à capter une ambiance, un ressenti collectif, une photographie émotionnelle des États-Unis à un instant donné. C’est ce qu’il appelle lui-même un véritable “vibe check”.

Source : EW