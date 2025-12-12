Après de longs mois d’attente depuis la première bande-annonce, la plateforme Netflix lance enfin l’un de ses films les plus attendus de l’année 2025. Ça va être un carton.

Aujourd’hui, Netflix accueille un film particulièrement attendu par le public, notamment grâce à la très grande qualité de ses épisodes précédents. Et ce n’est pas tous les jours que la plateforme propose un long-métrage qui semble faire autant l’unanimité.

Ce film ultra attendu est enfin disponible sur Netflix

Netflix accueille aujourd’hui (12 décembre) Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés, le très attendu troisième volet de la saga imaginée par Rian Johnson. Après À couteaux tirés et Glass Onion, ce nouvel épisode était particulièrement scruté par les fans, tant la franchise s’est imposée comme une référence moderne du film d’enquête.

On s'en doute, Daniel Craig reprend son rôle iconique du détective Benoit Blanc, désormais bien installé comme l’un des enquêteurs les plus marquants du cinéma récent. Cette fois, l’intrigue l’emmène dans un cadre radicalement différent de celui des précédents films. L’enquête prend place dans une petite communauté américaine marquée par la religion, après un meurtre aussi troublant qu’inexplicable. Le scénario joue volontairement avec les codes du genre. Les suspects sont nombreux, les apparences trompeuses et chaque détail compte. Façon Cluedo géant. Fidèle à l’esprit de la saga, le film multiplie les fausses pistes tout en laissant au spectateur suffisamment d’indices pour tenter de résoudre l’énigme avant la révélation finale.

Une ambiance plus sombre

Wake Up Dead Man sur Netflix se distingue par une tonalité plus grave que ses prédécesseurs. Là où À couteaux tirés misait sur la satire familiale et Glass Onion sur une critique sociale, ce nouvel opus explore des thèmes plus profonds comme la foi, la culpabilité et la notion de vérité. Cette atmosphère plus sombre n’empêche pas le film de conserver l’humour et l’ironie caractéristiques de la saga.

Comme toujours avec la licence, le casting est l’un des grands points forts du film. Autour de Daniel Craig, on retrouve notamment Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Jeremy Renner et Thomas Haden Church. Un ensemble d’acteurs et d’actrices prestigieux, chacun incarnant un personnage ambigu, potentiellement coupable.

Source : Netflix